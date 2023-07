Hollywood erlebt ersten Streik der Schauspieler seit Jahrzehnten

Am ersten Tag ihres Streiks haben Hollywoods Schauspielerinnen und Schauspieler Streikposten vor den großen US-Filmstudios in Los Angeles errichtet. Auch in New York gab es Streikposten.

