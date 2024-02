Junge (4) überlebt Sturz aus viertem Stock: zwölf Meter tief

Polizei und Rettungskräfte rückten am Montagnachmittag zu dem Mehrfamilienhaus am Hirtenweg in Lünen aus. Foto: Fernandez, Wüllner / news4 Video-Line TV

Lünen Bei einem Sturz aus dem vierten Stock hat ein Vierjähriger schwere Verletzungen erlitten. Der Junge wurde noch am Abend im Krankenhaus operiert.

Er muss einen Schutzengel gehabt haben: In Lünen hat ein Vierjähriger am Montagnachmittag einen Sturz aus dem vierten Stock zwölf Meter in die Tiefe überlebt. Das Kind habe schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Dortmund am Dienstagmorgen. Es sei noch am Abend operiert worden.

Der Junge hätte am Montag gegen 17 Uhr eigentlich schlafen gehen sollen. Dann aber habe er wohl ein verschlossenes Fenster geöffnet und sei auf den Sims geklettert. Der Vierjährige habe vermutlich das Gleichgewicht verloren und sei dann abgestürzt.

Ein Rettungshubschrauber flog einen Notarzt zum Unglücksort. Der Vierjährige wurde nach der Erstbehandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, so der Sprecher. Für die Polizei war der Einsatz am Hirtenweg nach einer Stunde beendet. (sk)

