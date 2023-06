Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine beginnt der Wasserstand in Teilen der betroffenen Gebiete zu sinken. Tausende Häuser stünden unter Wasser, "aber das Wasser geht allmählich zurück", erklärte Oleksandr Prokudin, Chef der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Cherson.

Berlin. Millionen Soldaten sind im Zweiten Weltkrieg gestorben. Nach der Staudamm-Explosion in der Ukraine sind nun einige Leichen aufgetaucht.

1,2 Millionen. Diese unvorstellbare Zahl an Menschen werden seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst – etwa so viele, wie aktuell in der tschechischen Hauptstadt Prag leben. Der Großteil von ihnen dürfte inzwischen tot sein, gestorben während der Kampfhandlungen oder womöglich Jahre später, weit entfernt der Heimat. Nun könnte ausgerechnet ein neuer Krieg dazu beitragen, die unbekannten Schicksale einiger Opfer aufzuklären.

Ukraine-Krieg legt Leichen deutscher Soldaten offen

Denn seit dem russischen Überfall auf der Ukraine sind dort mehrfach menschliche Überreste gefunden worden, die von Soldaten der deutschen Wehrmacht stammen. Allein 2022 hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Ukraine nach eigenen Angaben Überreste von rund 1.700 Gefallenen geborgen.

Der Verein wurde bereits nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, um, inzwischen in staatlichem Auftrag, deutsche Kriegsgräberstätten im Ausland zu pflegen und nach noch nicht geborgenen deutschen Kriegstoten zu suchen.

Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist das eine enorme Herausforderung, doch noch ist die Arbeit des Volksbunds erfolgreich: Im vergangenen Jahr wurden die Überreste von mehr als 10.000 Menschen umgebettet und an eine würdevolle letzte Ruhestätte gebracht.

Nicht alle Funde, die in der Ukraine gemacht wurden, stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Krieg. Ein Teil der Opfer wurde allerdings entdeckt, als ukrainische Soldaten einen Schützengraben ausheben wollen. Viele weitere könnten folgen.

Explosion am Kachowka-Staudamm: Sinkender Pegel legt Leichen frei

Der Grund: Nach der Explosion des Kachowka-Staudamms sinkt der Pegel im aufgestauten Bereich des Flusses Dnepr immer weiter. Dort, wo sich lange ein See erstreckte, werden nach und nach große Flächen freigelegt. Dabei sollen auch die sterblichen Überreste deutscher Soldaten aufgetaucht sein.

Das zumindest behauptet ein User auf Twitter. Als vermeintlichen Beweis legt er ein Video vor, das begleitet von martialischer Musik menschliche Schädel zeigt, die in feuchter Erde liegen. Einer von ihnen trägt einen stark verrosteten Helm, bei dem es sich tatsächlich um ein Exemplar der Wehrmacht handeln könnte. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aufnahmen derzeit nicht.

Immer mehr Wasser aus dem Kachowka-Stausee in der Ukraine fließt ab. Dadurch werden große Teile des einstigen Seegrunds sichtbar. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

Menschliche Überreste im Kachowka-Stausee sollen geborgen werden

Dennoch beschäftigt sich der Volksbund bereits mit dem Thema: Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es, dass man bereits mehrere Hinweise auf mögliche Kriegsopfer auf dem Gebiet des Kachowka-Stausees erhalten habe. Der Umbettungsdienst in der Ukraine sei informiert und werde "mit der Bergung beginnen, sobald es die Lage zulässt." Aktuell sei das jedoch noch nicht möglich.

Fest steht: Den nun zerstörten Staudamm gab es zur Zeit des Zweiten Weltkriegs noch nicht. Er wurde erst in den 1950er Jahren errichtet, danach wurde das Wasser über einen Zeitraum von drei Jahren aufgestaut.

Es ist also durchaus denkbar, dass rund zehn Jahre zuvor deutsche Soldaten an den damaligen Ufern des Dnepr getötet wurden: Während des Kriegs war die Wehrmacht bis weit in die Ukraine vorgedrungen, wurde dann aber von sowjetischen Truppen zurückgeschlagen.

