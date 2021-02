Wetter Wo es vergangene Nacht in NRW am kältesten war

Essen. In NRW war es in der vergangenen Nacht erneut extrem kalt. In Düsseldorf war es dabei kälter als auf dem Kahlen Asten. Der Frost hält sich noch.

Auch die Nacht zu Donnerstag war es in Nordrhein-Westfalen wieder klirrend kalt. Die kälteste Region war laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut in Ostwestfalen. Für Bad Lippspringe wurden am frühen Morgen -20,9 Grad gemessen. Der DWD bestätigte letztlich -15 Grad dort als tiefste Temperatur in NRW.

Die vergangenen Nacht war es nicht ganz so frostig wie in der Nacht davor, sagte Malte Witte, Meteorologe des DWD in Essen. In Lippstadt waren von Dienstag auf Mittwoch -23 Grad gemessen worden waren - der landesweit tiefste Wert. Von einem "Allzeitrekord" für NRW habe jedoch nicht gesprochen werden können, sagte Witte: „2009 hatten wir im Lippstadt bereits Temperaturen von minus 26 Grad.“ Im Sauerland sei der Minus-Rekord gar noch etwas länger her, meinte Witte: Der bisherige Temperaturrekord von -24 Grad stehe seit dem Jahr 1942. Ein Jahr, in dem auch der Rhein zufror...

Klarer Himmel macht Nächte besonders frostig

Für die klirrende Kälte gibt es drei Gründe: Die , klare Nächte ohne viele Wolken und die Luft arktischen Ursprungs. „Ohne Wolken strahlt die Wärme ins All aus und der Schnee sorgt dafür, dass auch keine Wärme aus dem Boden kommt“, sagt Witt. Hinzu kommt in NRW aktuell ein Ost-West-Gefälle: im Osten die niedrigeren Temperaturen und nach Westen hin etwas weniger kalt.

So war es in der vergangenen Nacht vor allem dort besonders frostig in NRW, wo der Himmel weitgehend klar gewesen ist: In Düsseldorf etwa wurden bis zu -13 Grad gemessen, auf dem Kahlen Asten jedoch 'nur' -10,3 Grad. Witte erklärt: "Dort gab es in der Nacht eine Wolkendecke". Essen kam auf -8 Grad, der Flughafen Köln/Bonn auf bis zu -10. Im westlichen Münsterland, am nördlichen Niederrhein und im Sauerland fielen die Temperaturen bis auf -15 Grad.

Einstellige Minusgrade wurden in Bielefeld gemessen, Ennigerloh und auch in Arnsberg ( jeweils -7 Grad) gemessen, sagte Witte. Köln kam bis auf -8 Grad, Brilon bis auf -9 und Bad Berleburg auf -11 Grad Celsius.

Warnung: Freitagfrüh gefrierender Nebel in Ostwestfalen

"Es bleibt auch die kommenden Tage noch frostig", kündigt Witt an. Die Temperaturen könnten in den kommenden Nächten sogar verbreiteter in den zweistelligen Minus-Bereich sinken, sagt der Meteorologe. Weil weniger Wolken zu erwarten sind seien von Donnerstag auf Freitag in vielen Teilen des Landes bis zu -15 Grad möglich.

Schneefall sei indes in den kommenden Tagen kaum mehr zu erwarten, "allenfalls etwa Griesel, sofern sich Wolken bilden", sagt Witte. Der Donnerstag werde vielerorts sonnig, Wolken lösten sich zum Nachmittag hin auf. Die Höchstwerte bei den Temperaturen blieben unterhalb des Gefrierpunkts, sagt Witt.

In der kommenden Woche wird es wieder milder

Für Freitag warnt der DWD vor gefrierendem Nebel in Ostwestfalen: Straßen können glatt werden! Die Temperaturen könnten dort auf bis -20 Grad sinken in der Nacht.

Das Wochenende werde sonnig und bleibe ohne Niederschlag. Im Rheinland könnten die Temperaturen am Sonntag örtlich am Tag dann gar über den Gefrierpunkt steigen, während es in der Nacht zu Sonntag erneut "klirrend kalt" werden dürfte.

In der kommenden Woche deutet sich indes Wetteränderung an: "Es wird wohl milder", sagt DWD-Meteorologe Witt. Grund dafür ist eine Luftmasse aus Westen. Die bringe dann womöglich auch Feuchtigkeit mit. Womöglich drohe damit morgens neues Glatteis, denn Schnee und Eis hielten sich noch etwas am Boden.