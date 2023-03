Berlin. Ein Kaffeevollautomat sollte öfters gereinigt werden. Auf was müssen Verbraucher achten? Hier finden Sie alle Tipps und eine Anleitung.

Die heutigen Kaffeevollautomaten sind in der Lage, Milchspezialitäten herzustellen, die sich qualitativ kaum mehr von Gastromaschinen unterscheiden. Damit die Qualität des Kaffees erhalten bleibt, ist es wichtig, die Reinigungszyklen einzuhalten.

Kaffeevollautomat: Warum ist die Reinigung des Milchsystems wichtig?

Eiweißablagerungen in der Milch können die Funktion des Milchschäumers negativ beeinflussen. Sie können die Düsen und Ventile der Dampfleitung verstopfen, so dass die Milch nicht richtig aufgeschäumt wird. Außerdem beeinträchtigen Milchrückstände und verdorbene Milch den Geschmack des Getränks.

Wie oft muss das Milchsystem eines Kaffeevollautomaten gereinigt werden?

Wie bei allen Wartungsprogrammen hängt die Häufigkeit der des Milchsystems davon ab, wie oft die Kaffeemaschine benutzt wird. Milch ist ein Lebensmittel mit sehr kurzer Haltbarkeit. Deshalb ist es sinnvoll, das Milchsystem einmal täglich zu reinigen.

Die Milch wird in der Regel durch einen dünnen Schlauch angesaugt. Um den Schlauch zu reinigen, braucht man nur klares Wasser in einem Behälter. Ziehen Sie den Schlauch aus der Milchpackung und legen Sie ihn in das Wasser. Drücken Sie dann an Ihrer die Taste für Milchschaum, eventuell gibt es auch eine Taste für heiße Milch oder Kakao, die Sie benutzen können. Wichtig ist, dass der Schlauch das Wasser anzieht und mit klarem Wasser durchgespült wird.

Wenn Sie statt eines Milchschlauchs eine Dampfdüse zum Aufschäumen der Milch verwenden, sollten Sie diese nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen und einmal kurz Dampf ablassen, damit die Milchreste herausgeschleudert werden. Vor dem Ausschalten des Kaffeevollautomaten sollte die Dampfdüse in ein Gefäß mit heißem Wasser getaucht und der Dampf einige Sekunden im Wasser abgelassen werden.

Generell wird ein zweistufiges Reinigungsverfahren empfohlen:

Milchaufschäumer jeden Abend mit warmem Wasser ausspülen oder über Nacht einweichen.

Wöchentliches Reinigen mit antibakterieller Flüssigkeit

Wöchentliche Reinigung des Kaffeevollautomaten: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihr ausgeschaltet und abgekühlt ist. Dann können Sie die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung des Milchsystems befolgen:

Nehmen Sie das Milchsystem oder den Milchbehälter aus der Maschine. Achten Sie darauf, alle Teile zu entfernen, die mit Milch in Berührung gekommen sind, z. B. Schläuche, Anschlüsse und Düsen. Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus warmem Wasser und einem speziellen Milchsystemreiniger zu. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Mischung. Tauchen Sie alle Teile des Milchsystems in die Reinigungslösung ein und lassen Sie sie die empfohlene Zeit einwirken, normalerweise etwa 15-30 Minuten. Reinigen Sie die Teile sorgfältig mit einer weichen Bürste, um alle Milchrückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Spülen Sie die Teile gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsmittelreste zu entfernen. Anschließend die Teile vollständig trocknen lassen. Setzen Sie das Milchsystem wieder in die Kaffeemaschine ein und überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt sind. Starten Sie anschließend die Spülfunktion der Maschine, um das System durchzuspülen und eventuelle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

Tipps zur Vorbeugung von Verunreinigungen beim Kaffevollautomat

Zur Vermeidung von Verunreinigungen ist neben der täglichen und wöchentlichen Reinigung die Verwendung von gefiltertem oder weichem Wasser sinnvoll. Stark kann zu Verunreinigungen im Milchsystem führen. Wechseln Sie auch den Wasserfilter Ihres Kaffeevollautomaten regelmäßig nach Herstellerangaben, um die Bildung von Kalkablagerungen zu reduzieren.

