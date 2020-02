Wieso beginnt der Karneval am 11.11. um 11.11 Uhr?

Auch diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Ursprünglich galt eigentlich der 6. Januar, also

als Beginn der Karnevalszeit.

• Das führt zu Erklärung Nummer eins für den 11.11.: Denn dem 6. Januar ging einst eine weitere Fastenzeit voraus, die am 11.11. begann.

• Erklärung Nummer zwei: Der 11.11. war für die Bauern das Ende ihres Wirtschaftsjahres. Einerseits wurde die Pacht fällig, andererseits war die Ernte nun endgültig eingefahren, zum Teil schon weiterverarbeitet. Und der Wein war so weit gereift, dass man ihn trinken konnte.

• Erklärung Nummer drei: Die Position der Zahl „11“ zwischen den im christlichen Glauben bedeutsamen Zahlen „10“ (Zahl der Gebote) und „12“ (Zahl der Apostel). Die „11“ steht profan in der Mitte, will sich sozusagen keiner der beiden Normen zuordnen lassen. Passend also für den närrischen Zweck.

Woher kommt der Begriff „Karneval“?

Wie sollte es auch anders sein: Sicher weiß man es nicht. Am geläufigsten ist aber die Ableitung vom Lateinischen „carne levare“, was so viel heißt wie „Fleisch wegnehmen“. Eher als Scherz ist die Übersetzung von „carne vale“ anzusehen – „Fleisch, lebe wohl!“.

Bis ins 20. Jahrhundert ging man noch davon aus, dass „Karneval“ auf den lateinischen Ausdruck „carrus navalis“ zurückgehe. Damit wurde ein Schiff auf Rädern bezeichnet – denn bereits die Römer feierten Umzüge durch die Straßen. Diese These gilt inzwischen aber als widerlegt.

Was ist der Unterschied zwischen Karneval, Fasching und Fastnacht?

Was gefeiert wird, hat vor allem mit der Region zu tun. Während der Karneval vor allem im Rheinland zelebriert wird, heißt es in Bayern, Sachsen und Österreich überwiegend Fasching. Fastnacht wiederum feiert man vor allem in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Baden, Württemberg und in Franken.

Was die Begriffe aber gemeinsam haben: Sie deuten alle darauf hin, dass die Fastenzeit bevorsteht. Und auch beim Feiern gibt es Parallelen.

Kein Rosenmontagsumzug ohne Musik – hier von den Roten Funken in Köln. Foto: imageBROKER/Jan Tepass / imago/imagebroker

So gibt es in jeder Region inzwischen große Umzüge – auch wenn sie im Süden Deutschlands noch keine ganz so lange Tradition haben. Der erste große Rosenmontagsumzug fand 1823 in Köln statt.

Während sich die Narren im Rheinland in Karnevalsvereinen organisieren, gibt es in Süddeutschland Narrenzünfte. Noch ein Unterschied: Beim Fasching und Karneval sieht man bunt gemischte Kostüme, bei der Fastnacht tragen viele Umzugsteilnehmer ein sogenanntes Häs, zu dem eine hölzerne Maske gehört.

Wo ruft man „Alaaf“ und wo „Helau“?

„Alaaf“ und „Helau“ sind die bekanntesten Narrenrufe – und trennen vor allem die Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf voneinander. „Alaaf“ soll auf den Ausdruck „all af“ zurückgehen, Kölsch für „alles ab“. In der Verbindung „Kölle Alaaf“ dann zu verstehen als „alles steht unter Köln“.

Eine andere Herleitung vermutet den Ursprung im alemannischen „a Laaf’n“, was „eine Maske“ bedeutet. Der Begriff könnte über Rheinschifffahrt seinen Weg bis Köln gefunden haben.

Gerufen wird „Alaaf“ aber längst nicht nur dort. Auch in Bonn, Leverkusen oder Aachen schmettern ihn die Jecken.

Auch in Duisburg ruft man „Helau“. Foto: Christoph Reichwein (crei) / imago/Reichwein

Die Narren, die weiter rheinabwärts wohnen, etwa in Düsseldorf, Duisburg oder Krefeld, setzen seit Jahrhunderten auf „Helau“. Erklärungen seiner Herkunft reichen von einem früheren Hirtenruf über eine Ableitung des christlichen „Halleluja“ bis zu einem Konflikt – na klar – mit Köln.

Mainzer Kaufleute sollen im 13. Jahrhundert gegen die Pflicht protestiert haben, in Köln drei Tage lang mit ihrem Schiff Halt zu machen, um ihre Ware zum Festpreis anzubieten. Den Ruf „Alaaf“ – hier im Sinne von „alles ab(laden)“ gebraucht – setzte ein Kaufmann der Legende nach ein „Ik will he lau fahrn!“ entgegen – „Ich will hier langfahren!“.

Weitere Narrenrufe sind etwa „Awaaf“ in Bayreuth, das französisch angehauchte „Alleh hopp“ im Saarland oder „Ahoi“ in Norddeutschland.

Welche Kostüme liegen an Karneval 2020 im Trend?

Die Kostüm-Palette hat sich in den letzten Jahren erweitert. in diesem Jahr scheinen Anleihen an Filme und Serien in Mode zu sein. Im Trend sind etwa "Joker"-Kostüme und auch "Star-Wars"-Verkleidungen. Auch Steampunk-Kostüme stechen in diesem Jahr hervor.

Auch beliebte Netflix-Serien wie „Stranger Things“ oder „Haus des Geldes“ dürften sich im Karneval wiederfinden. Vor allem die Bankräuber-Outfits aus der spanischen Erfolgsserie „Haus des Geldes“ sind leicht nachzuahmen: roter Overall, Dalí-Maske, fertig. Nur die Schusswaffe sollte man sich lieber sparen.

Neu dabei sein dürften in diesem Jahr wohl auch viele Greta-Thunberg-Kostüme.

#Greta #Karneval #Kostüm

Ich find‘s drollig, dass wegen sowas die Leute wieder eskalieren. 🤦🏻‍♂️ Haben die mit dem Klima keinen Aufreger, der Aufmerksamkeit wirklich verdient?

Mann, ey. pic.twitter.com/dQFBJznrfH — Alexander Kath 🏳️‍🌈 (@Kath_Alexx) February 15, 2020

Welche Karneval-Vokabeln muss ich kennen?

Auch das hängt natürlich von der Region ab. Im Rheinland sollte man sich unter anderem auf diese Begriffe gefasst machen:

Bützchen: ein Küsschen mit geschlossenen Lippen

ein Küsschen mit geschlossenen Lippen Dreigestirn: besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau, den offiziellen Regenten des Narrenvolks

besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau, den offiziellen Regenten des Narrenvolks Hoppeditz: wird in Düsseldorf am 11.11. zum Leben erweckt und hält aus einem Senftopf heraus die Eröffnungsrede zur neuen Session, wird am Aschermittwoch eingeäschert

wird in Düsseldorf am 11.11. zum Leben erweckt und hält aus einem Senftopf heraus die Eröffnungsrede zur neuen Session, wird am Aschermittwoch eingeäschert Kamelle: die Leckereien, die von den Umzugswagen herabregnen

die Leckereien, die von den Umzugswagen herabregnen Nubbel: die Kölner Antwort auf den Hoppeditz, wird am Karnevalsdienstag verbrannt, um die Jecken von ihren Sünden zu befreien

die Kölner Antwort auf den Hoppeditz, wird am Karnevalsdienstag verbrannt, um die Jecken von ihren Sünden zu befreien Strüßjer: kleine Blumensträuße, die beim Umzug geworfen werden – im Austausch für ein Bützchen

kleine Blumensträuße, die beim Umzug geworfen werden – im Austausch für ein Bützchen Zoch: gemeint ist natürlich der Rosenmontagsumzug

(cho/les)