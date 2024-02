„Kaugummi“: Darauf kauten Menschen vor fast 10.000 Jahren

Berlin Eine Studie untersuchte DNA aus „Kaugummi“ und wirft damit neues Licht auf die Ernährung und Mundgesundheit in der Steinzeit.

Vor etwa 9700 Jahren lebte an der Westküste Skandinaviens eine Gruppe von Jägerinnen und Sammlern. Unter ihnen waren auch einige heranwachsende Jungen und Mädchen, die laut einer neuen Studie eine Angewohnheit moderner Menschen teilten. Sie sollen auf Harzklumpen herumgekaut haben, als sei es Kaugummi.

Dieses Kaugummi bestand demnach aus Birkenpech, einem teerähnlichen schwarzen Harz, und wurde mit Speichel vermischt. Auf den Fundstücken, die in der Nähe von Göteborg entdeckt wurden, waren deutliche Zahnabdrücke zu erkennen. Sie wurden laut der in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlichten Untersuchung von Mädchen wie Jungen gleichermaßen gekaut. Die Analyse der DNA aus den Klumpen wirft neues Licht auf die Ernährungsgewohnheiten und Mundgesundheit von Menschen in der Steinzeit.

„Kaugummi“ aus Harz wurde als Klebstoff verwendet

Die Birkenpechklumpen wurden vor 30 Jahren neben Knochen in der archäologischen Stätte „Huseby Klev“ im Westen Schwedens nördlich von Göteborg gefunden. Die Menschen kauten das Harz höchstwahrscheinlich, um es als Klebstoff zu verwenden, heißt es in der Forschungsarbeit. Seit dem Mittelpaläolithikum wurde Harz als Klebesubstanz bei der Herstellung von Werkzeugen verwendet.

„Dies ist eine sehr wahrscheinliche Hypothese – sie könnten aber auch einfach gekaut worden sein, weil sie den Menschen schmeckten oder weil sie glaubten, sie hätten einen medizinischen Zweck“, erklärte Anders Götherström, Mitautor der Studie, dem britischen „Guardian“.

Hirsch, Forelle und Haselnuss: Das aßen die Menschen vor 10.000 Jahren

Götherström und sein Team von der Universität Stockholm konnten anhand der Bakterien und Mikroorganismen im Harz feststellen, wie die steinzeitliche Ernährung der Teenager ausgesehen haben muss. So sollen sie unter anderem Hirsch, Forelle und Haselnuss gegessen haben, bevor sie den Birkenpech-Kaugummi in den Mund nahmen. Auch wurden Spuren von Apfel, Ente und Fuchs nachgewiesen.

Eine bedeutende Entdeckung, wie Götherström sagt: „Wenn wir menschliche Knochen untersuchen, bekommen wir menschliche DNA. Wenn wir menschliche Zähne untersuchen, kriegen wir nochmal mehr Informationen. Hier aber bekommen wir Erbinformationen von Fundstücken, die vor langer Zeit gekaut wurden.“

Auch interessant:Archäologen entdecken 3000 Jahre alten Tumor – mit Zähnen

Eine Jugendliche hatte eine heftige Zahnfleischentzündung

Mithilfe verschiedener Methoden wurden die DNA-Fragmente zudem auf Krankheitserreger untersucht. Bei den Analysen wurden unter anderem die alten DNA-Daten mit Daten aus dem Mund moderner Menschen mit Karies und Parodontitis verglichen.

Das Ergebnis: Einer der Teenager hatte offenbar eine besonders schlechte Mundgesundheit. Ein Kaugummi wurde demnach von einem Mädchen mit einer schweren Zahnfleischentzündung (Parodontitis) gekaut. „Ihr dürften wahrscheinlich kurz nach dem Kauen dieses Kaugummis langsam ihre Zähne ausgefallen sein. Das muss ziemlich wehgetan haben“, schätzt Götherström.

Außerdem fanden die Wissenschaftler Spuren von Erkrankungen wie Karies und systematischen Erkrankungen wie der Hib-Krankheit, das könnte eine durch das Hib-Bakterium ausgelöste Hirnhaut- und Kehldeckelentzündungen gewesen sein und Endokarditis, eine Entzündung der Herzinnenhaut.

Lesen Sie auch:Spektakulärer Fund – Uralter Mammut-Stoßzahn entdeckt

Studie liefert Momentaufnahme aus der Steinzeit

Die Untersuchung ist ein großer Schritt für das weitere Verständnis der menschlichen Kultur während der Steinzeit. „Sie liefert eine Momentaufnahme des Lebens einer kleinen Gruppe von Jägern und Sammlern an der skandinavischen Westküste“, erklärt Götherström in einem Artikel der Universität Stockholm.

Und weiter: „Ich finde es erstaunlich, es gibt andere, gut etablierte Methoden, um herauszufinden, was Ernährung und Diät mit der Steinzeit zu tun haben. Aber hier wissen wir, dass diese Jugendlichen vor 9700 Jahren an der Westküste Skandinaviens Hirsche, Forellen und Haselnüsse gegessen haben, während mindestens einer von ihnen schwere Probleme mit seinen Zähnen hatte.“

Auch interessant:Forscher entdecken riesigen Schädel von Urzeit-Seemonster

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama