Weihnachtsbaum im Nieselregen – es bleibt mild und nass in NRW.

Wetter Kein Schnee in Sicht – Es bleibt nass und mild in NRW

NRW Der Regen bleibt uns noch ein paar Tage erhalten: Es bleibt nass in Nordrhein-Westfalen – und auch viel zu warm für Schnee.

Es regnet weiter in NRW. Auch am Mittwoch bleibe es stark bewölkt bis bedeckt, wiederholt gebe es schauerartigen Regen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen sind mild, bei 7 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es dicht bewölkt mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 3 Grad, in den Hochlagen von Eifel und Sauerland auf 3 bis 1 Grad. Der Tag startet stark bewölkt, anfangs oft trüb, mit örtlich leichtem Sprühregen. Im Hochsauerland ist etwas Schneegriesel nicht ausgeschlossen. Der Nachmittag ist laut DWD aber überwiegend niederschlagsfrei, vorübergehend sind Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 6 Grad, im Bergland um 2 Grad.

Ähnlich geht es laut dem Wetterdienst auch am Freitag weiter. Es bleibt meist stark bewölkt, besonders im Bergland kommt Sprühregen runter. Die Temperaturen an Rhein und Ruhr bleiben bei milden 6 bis 8 Grad. Auch in der Nacht zu Samstag kann es noch etwas regnen, dann lockern die Wolken gebietsweise auf, sagt der DWD voraus.

(mit dpa)

