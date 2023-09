Keine Nachrichten bei WDR2-Morgenshow: Das war der Grund

Essen Die Nachrichten um sieben Uhr sind bei der WDR2-Morgenshow ausgefallen. War der Moderator nicht an seinem Platz? Der Sender erklärt die Ursache.

Sieben Uhr, die Nachrichten stehen bei der Morgenshow des WDR2 an. Doch am Freitagmorgen war plötzlich nichts zu hören. Wo ist der Nachrichtensprecher? Markus Epping, an diesem Morgen für die Nachrichten zuständig, scheint nicht an seinem Platz zu sein.

„Nanu, eigentlich sollten jetzt Nachrichten kommen, aber es kommen keine Nachrichten“, wunderte sich Morgenshow-Moderator Tobias Altehenger. Es gab eine kurze Pause, dann folgten lediglich die Verkehrshinweise.

"Machen uns auf die Suche nach Markus": Fehler ist behoben

„Wir machen uns jetzt gleich mal auf die Suche nach Markus“, sagt Altehenger. Epping sei allerdings an seinem Platz gewesen, wie sich herausstellte. Eine technische Panne sei der Grund gewesen, erklärt der Sender auf Anfrage dieser Redaktion. "Unser Nachrichten-Moderator stand pünktlich im Studio, konnte den Opener der Nachrichten-Sendung aber leider nicht starten", heißt es weiter.

Die Ursache der Panne sei aber behoben worden. Um 7.30 Uhr hatte Epping pünktlich die Nachrichten vorgetragen. Gefolgt von der Lokalzeit sowie erneut den Verkehrsnachrichten. Die Nachrichten seien seitdem wieder jede halbe Stunde zu hören.

Weitere Nachrichten aus NRW finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama