"Niemandsland – The Aftermath": Keira Knightley im Interview

In "Niemandsland–The Aftermath" verliebt sich Keira Knightley als britische Soldatenfrau in einen deutschen Witwer. Warum Sie Dreharbeiten in Deutschland liebt und angesichts des Brexits nichts gegen eine deutsche Ehrenbürgerschaft einzuwenden hätte.