Kempen: Zwei Verletzte durch Feuerwerk bei Martins-Umzug

Kempen. Beim St. Martins-Umzug in Kempen gab es am Donnerstagabend einen Unfall. Zwei Personen wurden beim offiziellen Feuerwerk verletzt.

Beim Martins-Umzug in Kempen, dem nach eigenen Angaben der Stadt größten am Niederrhein, gab es am Donnerstagabend zwei Verletzte. Beim offiziellen Feuerwerk flog ein Querschläger ins Publikum. Zwei Frauen kamen mit Gesichts- und Augenverletzungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Stadt konnten die beiden Frauen nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause.

Zwischen 20.000 und 30.000 Menschen aus und auch von weit um Kempen herum hatten sich am Donnerstagabend in den Städtchen versammelt, um den Martins-Umzug zu verfolgen. 2500 Schülerinnen und Schüler liefen mit ihren Laternen durch das Städtchens, berichtete Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka am Freitagmorgen auf Nachfrage: „Als Besonderheit bei uns laufen beim Schulkinderzug die Schülerinnen und Schüler aller Kempener Schulen gemeinsam durch die Gassen.“

Martinszug in Kempen: Feuerwerkskörper explodierte in Menschenmenge

Höhepunkt war das Feuerwerk an der Burg, das gegen 18.30 Uhr an der Burg von einem professionellen Unternehmen gezündet wurde, sagte die Sprecherin. Der Bereich um die Burg herum sei wie üblich großräumig abgesperrt gewesen, sagte Muschalik-Jaskolka.

Während das etwa 20 Minuten dauernde Feuerwerk lief, sei es nach etwa zehn bis 15 Minuten zu einem Unfall gekommen, berichtete Muschalik-Jaskolka. „Wir gehen bisher davon aus, dass eine der Batterien in sich zerbarst und sich so zwei Querschläger lösten“, sagt die Sprecherin. Einer dieser Querschläger explodierte dann in der am Burgring versammelten Menschenmenge.

Zwei Frauen wurden an Gesicht und Augen verletzt

Eine 22-jährige Frau aus Mönchengladbach und eine 40-Jährige aus Krefeld wurden durch die Explosion verletzt, teilte die Stadtsprecherin mit. Der betreffende Feuerwerkskörper sei auf Augenhöhe der Versammelten explodiert, sagte Muschalik-Jaskoka. Sofort hätten Rettungskräfte die Verletzten versorgt, während das Feuerwerk weiter gelaufen sei.

Weitere Verletzte habe es laut Stadtsprecherin nicht gegeben. Es sei auch keine Panik unter Anwesenden entstanden. Die Feuerwerksbatterien waren laut Muschalik-Jaskolka an verschiedenen Stellen an der Burg auf Holzplatten festgeleimt und wurden nacheinander koordiniert gezündet.

Zum genauen Unfallhergang ermittelt jetzt die Polizei, sagte eine Sprecherin der Kreispolizei Viersen auf Anfrage.

