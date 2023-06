Kim Petras: Konzerte in Köln sind „sehr spezielles Gefühl“

Kim Petras bei Ankunft zu den Brit Awards 2023 in der O2 Arena. Am 23.06.2023 soll das neue Album "Feed the Beast" der deutschen Sängerin erscheinen.

Köln. Die erfolgreiche Sängerin Kim Petras kommt ursprünglich aus Hennef in NRW. Warum die Transfrau mit gemischten Gefühlen an die Heimat denkt.

Kim Petras aus dem Hennefer Ortsteil Uckerath ist schon vor Jahren in die USA gezogen, Konzerte in ihrer Heimatregion sind für die Grammy-Gewinnerin aber nach wie vor ein Highlight. „Für mich war Köln immer total toll. Dass ich jetzt hier Fans habe und was ausverkaufen kann, ist für mich immer noch total krass“, sagte die Sängerin (30) im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Da kann ich Deutsch reden und meine Eltern kommen - ist immer ein sehr spezielles Gefühl.“

Bei der Tour zu ihrem am Freitag erscheinenden Album „Feed the Beast“ sind bislang nur Termine in den USA und in Brasilien angesetzt. Wahrscheinlich toure sie Anfang 2024 aber auch in Europa, sagte sie.

Nicht nur positive Erinnerungen an Schulzeit in Deutschland

„Ich komme ganz, ganz selten hierher. Eigentlich nur, um meine Familie zu besuchen“, sagte Petras mit Blick auf die Region, in der sie aufgewachsen ist. Sie möge die Landschaft, sie möge viele der Leute - mit der Gegend verbindet Petras, die durch ihre Geschlechtsangleichung bereits im Teenageralter bekannt geworden ist, aber nicht nur positive Erinnerungen. „Klar, in meiner Schule war es schwer, aber es wird immer schwer sein für ein transsexuelles Kind, in der Schule zu sein.“

Die Verantwortung dafür sieht sie heute in erster Linie bei den Medien: „Eigentlich war es ein Riesending, weil es die Presse war, die sich über mich lustig gemacht hat, die über meine Geschichte falsch geschrieben hat.“ Deswegen hätten sie die Leute in der Schule nicht gemocht, „weil es halt „freaky“ war“, sagte sie. „Ich habe ein komisches Verhältnis mit der Presse in Deutschland, aber nicht mit den Menschen in Deutschland.“ (dpa)

