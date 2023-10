Berlin So spannend kann Wissenschaft sein: In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Hereon zeigt FUNKE, was der Klimawandel für uns bedeutet.

Der menschengemachte Klimawandel ist DAS große Thema unserer Zeit. Was passiert mit den Menschen auf Norderney oder auf den Seychellen, wenn der Meeresspiegel immer weiter steigt? Sind ganze Inselparadiese dem Untergang geweiht? Was sagen führende Wissenschaftler? Und welche Lösungsansätze bieten sie uns an?

Im Podcast „Klima, Mensch, Wandel“ sprechen in jeder Folge wechselnde Wissenschaftler*innen mit den beiden Podcast-Hosts Jan Scharpenberg und Christoph Wöhrle über drängende Fragen aus Sicht der Klimaforschung. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen, die jeweils im Zweiwochenrhythmus veröffentlicht werden. Als Kooperationspartner konnte FUNKE das Helmholz-Zentrum Hereon gewinnen. „Gemeinsam mit Hereon haben wir ein Konzept entwickelt, um zwischen den vielen politischen und gesellschaftlichen Meinungen zum Thema auch wissenschaftliche Erklärungen und Lösungsansätze zu zeigen“, sagt Oliver El Nemer, verantwortlicher Projektmanager Audio bei FUNKE.

In der ersten Folge geht es um „Klimawandel vor der Haustür“. Die Klimawissenschaftlerin Dr. Diana Rechid erklärt, warum der Klimawandel vor unserer Haustüre anfängt und was Städte und Landkreise dagegen tun können. Themen in den wweiteren Folgen sind beispielsweise grüner Wasserstoff aus Offshore-Windkraft und die Gefahren, die das Auftauen der Permafrostböden mit sich bringt.

Der Podcast „Klima, Mensch, Wandel“ läuft auf allen Portalen der FUNKE-Regionalmedien und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hereon unterstützt den Podcast „Klima, Mensch, Wandel“ mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audio-Dateien zur Verfügung. „Der Podcast ist für uns noch einmal eine gute Chance, die aktuelle Forschungslage zu Klimawandel und Umwelt zu präsentieren. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen es, die aktuellen Fakten verständlich zu erläutern und Perspektiven aufzuzeigen“, sagt Dr. Torsten Fischer, Leiter der Abteilung Kommunikation und Medien bei Hereon.

