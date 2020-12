Zittau. Krankenhäuser sind überlastet: Ein Arzt einer Klinik in Sachsen berichtet, dass es bereits zu Triage bei Corona-Patienten gekommen ist.

Der ärztliche Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland, Dr. Mathias Mengel, hat bei einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, dass Ärzte in seiner Klinik in den letzten Wochen mehrfach triagieren mussten. Als Triage bezeichnet man die Entscheidung darüber, welchen Patientinnen und Patienten in einer Klinik bevorzugt geholfen wird, wenn die Kapazitäten knapp sind.

In der Klinik sei entschieden worden, welche Patienten beatmet werden und welche nicht. In einer öffentlichen Zoom-Veranstaltung zur Corona-Situation in der Oberlausitz hatte Mengel am Dienstagabend gesagt, dass in seiner Klinik die Entscheidung getroffen wurde, weil nicht genügend Beatmungsbetten zur Verfügung standen.

Intensivbetten: Triage sei mehrfach vorgekommen, berichtet Mathias Mengel

Gegenüber t-online.de bestätigte Mathias Mengel: „Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht.“ In entsprechenden Situationen entscheide ein kleines Team kurzfristig darüber. Ebenfalls werde versucht, die Patienten, für die es keine Versorgung gibt, in ein anderes Krankenhaus zu verlegen.

„Aber wir sind im Epizentrum“, so Mengel weiter gegenüber t-online. „Manche Häuser nehmen gar nicht mehr auf.“ Die Entscheidung könne auch bedeuten, dass es für einen nicht verlegungsfähigen Patienten dann keine entsprechende Hilfe mehr gebe.

Derzeit könne noch nichts zu den Aussagen Mengels gesagt werden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz, zu dem das Krankenhaus gehört, der Deutschen Presse-Agentur.

Sächsische Klinik prüft Berichte zu Triage bei Corona-Patienten

Patienten, die aufgrund fehlender Betten nicht künstlich beatmet werden können, müssen trotzdem „angemessen (weiter-)behandelt“ werden, so sehen es die Handlungsempfehlungen vor, die die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) im April veröffentlicht hat, um auf eine eventuell prekäre Lage in deutschen Krankenhäusern vorbereitet zu sein.

Prekär ist die Lage in Sachsen nun allemal. Gerade der Landkreis Görlitz, in dem Zittau liegt, ist einer der am schwersten betroffenen Corona-Hotspots Deutschlands mit 533 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. Damit gehört Görlitz zu den sieben deutschen Landkreisen mit den der höchsten Corona-Inzidenz.

Sachsens Intensivbetten werden knapp

Auch die freien Betten auf den Intensivstationen werden in Sachsen knapp. Nur noch 13 Prozent davon sind frei – weniger sind es nur in Berlin (elf Prozent) und Hessen (zwölf Prozent). Laut Deutschlandfunk-Journalist Alexander Moritz habe Mengel im Online-Bürgerforum auch von Überlegungen berichtet, Patienten in andere Bundesländer auszufliegen.

Patienten würden regelmäßig per Hubschrauber nach Leipzig und Dresden geflogen, aber nicht alle Patienten seien transportfähig. Für die Weihnachtstage werde derzeit überlegt, COVID-Patienten in großem Stil etwa nach Schleswig-Holstein zu verlegen. — Alexander Moritz (@DerMonologist) December 15, 2020

Ein vereinbartes Interview, das diese Redaktion mit Mathias Mengel Mittwochmorgen zu dem Thema führen wollte, wurde kurzfristig abgesagt. Stattdessen meldete sich die hörbar angespannte Pressebeauftragte der Klinik in Zittau, die Mengels Aussagen als „umstritten“ bezeichnete und angab, erst einmal die Fakten verifizieren zu müssen.

Die Triage ist gesetzlich nicht geregelt

Eine gesetzliche Regelung zur Triage gibt es bislang nicht. Im Ernstfall können sich Ärztinnen und Ärzte neben ihrer Praxiserfahrung nur auf die Handlungsempfehlungen mehrerer medizinischer Fachgesellschaften verlassen, wie etwa die der DIVI.

Laut den Empfehlungen sollen Patienten nicht am Beatmungsgerät behandelt werden, bei denen „keine oder nur eine sehr geringe Erfolgsaussicht besteht“. Entscheidungen für oder gegen Patienten sollten wenn möglich nicht von einem, sondern mehreren Medizinern mit intensivmedizinischer Erfahrung getroffen werden.

