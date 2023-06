Köln: Hauptbahnhof ist Samstag gesperrt – nur S-Bahn fährt

Am Samstag werden am Kölner Hauptbahnhof umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt (Symbolfoto).

Köln. Bauarbeiten für ein neues Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof sorgen am Samstag für Beeinträchtigungen. Wo Reisende sich informieren können.

Rund 1300 Züge fahren täglich durch den Kölner Hauptbahnhof. Wegen der umfangreichen Bauarbeiten für ein neues Stellwerk wird der Hauptbahnhof an diesem Samstag nahezu für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Fern- und Regionalzüge müssen Umleitungen fahren.

Reisende müssten sich auf „größere Beeinträchtigungen“ einstellen, teilte die Deutsche Bahn mit. Fernzüge werden umgeleitet und halten überwiegend ersatzweise in Köln Messe/Deutz. Im Regionalverkehr gibt es ebenfalls Umleitungen, aber auch Halt- oder Fahrtausfälle. Lediglich die S-Bahnen fahren wie gewohnt. Die Sperrung dauert von 6 bis 18 Uhr.

Neues Stellwerk am Knotenpunkt Köln

Reisende könnten sich im Internet und über Aushänge an den Bahnsteigen informieren. Die Bahn errichtet am Knotenpunkt Köln mit großem Aufwand ein neues elektronisches Stellwerk, das Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Damit soll der Hauptbahnhof fit für den zunehmenden Zugverkehr gemacht werden.

Derzeit passieren laut Bahn bereits täglich mehr als 1300 Züge den Bahnhof. Am Samstag würden unter anderem neue Signalmasten montiert, Kabel verlegt und Tiefbauarbeiten durchgeführt. (dpa)

