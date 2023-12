Köln. Die Kölner Polizei hat einen Gefahrenhinweis erhalten. Ab Samstagabend ergreifen die Einsatzkräfte besondere Schutzmaßnahmen für den Kölner Dom.

Die Kölner Polizei ergreift nach einem Gefahrenhinweis ab heute Abend (23. Dezember) besondere Schutzmaßnahmen. „Über Details zu den vorliegenden Erkenntnissen wird sich die Polizei wegen aktuell laufender Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes nicht äußern“, teilt die Polizei mit.

Kölner Dom: Kathedrale wird mit Spürhunden abgesucht

Kripochef Michael Esser, der den Einsatz leitet, erklärt: „Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten.“ So werde in Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen.

Besucher des Kölner Doms am Sonntag sollen einer besonderen Kontrolle unterzogen werden. Polizei und Domkapitel empfehlen, auf Taschen zu verzichten und frühzeitig zu den Messen zu kommen. (ck)

