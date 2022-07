Kopenhagen. Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen in Dänemark sind mehrere Menschen gestorben. Ein Mensch wurde bereits festgenommen.

Bei den Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mehrere Menschen getötet worden. Das teilte der Kopenhagener Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt mit.

Zuvor hatte die Polizei einen Menschen festgenommen. Derzeit können allerdings keine weiteren Angaben gemacht werden, wie die Polizei der dänischen Hauptstadt auf ihrem Twitter-Kanal bekanntgab.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2022

Schüsse in Kopenhagen: Mehr als hundert Menschen rannten aus Einkaufszentrum

Die Polizei war mit einem Großangebot vor Ort. Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant.

Als die ersten Schüsse fielen, verließen mehr als hundert Menschen rennend das Einkaufszentrum, wie dänische Medien unter Berufung auf Augenzeugen berichteten.

(dpa/afp/fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama