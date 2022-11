Kraniche über NRW: Warum sie bei 20 Grad in den Süden ziehen

NRW. In diesen Tagen fliegen über NRW tausende Kraniche. Aber wieso ziehen sie ausgrechnet jetzt in den Süden? Ornithologen aus NRW geben Antworten.

Wer in den vergangenen Tagen in NRW einen Blick in den Himmel geworfen hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass derzeit wieder viele Kraniche aus ihren norddeutschen Rastgebieten in den Süden ziehen. In den vergangenen Tagen waren es tausende. Laut der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft (NWO) sind besonders über dem Münsterland, Ruhrgebiet und Rheinland viele Vögel zu sehen, die ins nächste Zwischenrastgebiet Richtung Champagne nach Frankreich fliegen.

Ein Ereignis, das für die Jahreszeit eigentlich nicht ungewöhnlich ist. Doch sind die Temperaturen in Deutschland zu dieser Zeit für gewöhnlich schon deutlich kühler und liegen nicht bei knapp 20 Grad. Warum die Kraniche trotzdem exakt jetzt losgeflogen sind, kann laut Darius Stiels aus der NWO-Geschäftsstelle in Bad Honnef mehrere Ursachen haben.

Kraniche brauchen gute Wetterbedingungen, um in den Süden zu ziehen

„Das Zugverhalten hängt sowohl von inneren Faktoren wie der inneren Uhr als auch von äußeren Faktoren wie den Wetterbedingungen ab“, erklärt Stiels. Für den Zug seien die Vögel auf ruhige Wetterlagen ohne starken Gegenwind angewiesen. Meist werde der Zug durch nächtliche Kälte ausgelöst, wenn zum Beispiel die Rastgewässer zuzufrieren drohen.

„Offensichtlich hat in diesem Jahr das günstige Zugwetter ausgereicht und der klassische Auslöser, das kalte Wetter, war nicht unbedingt nötig“, so der Experte. Noch seien jedoch nicht alle Vögel losgeflogen. Weitere starke Zugtage könnten bei kalten Temperaturen erst noch folgen und einige Kraniche würden auch in Deutschland überwintern.

Immer mehr Kraniche überwintern in Deutschland

Laut dem Naturschutzbund Ruhr (NABU) fliegen die meisten ziehenden Kraniche nicht mehr nach Nordafrika, sondern überwintern mittlerweile in Spanien. „Alle Zugvögel verhalten sich energiebewusst, das heißt, dass sie nur so weit ziehen wie es erforderlich ist“, sagt Elke Brandt, zweite Vorsitzende vom NABU Ruhr.

Der Kranichschutz Deutschland gibt außerdem an, dass in den vergangenen Jahren auch immer mehr Kraniche versucht haben, in Deutschland zu überwintern – eine von vielen Auswirkungen des Klimawandels. Die Zahl der Überwinterer könne über den Winter verteilt jedoch stark schwanken. Wenn plötzlich die Kälteperiode ausbricht, würden viele Vögel die kräftezehrende Winterflucht kurzfristig doch noch auf sich nehmen. Das seien dann über 600 Kilometer an einem Stück.

Als Hauptüberwinterungsgebiete in Deutschland habe sich die Diepholzer Moorniederung zwischen Osnabrück und Bremen sowie der Raum Berlin/Brandenburg entwickelt. Über 5000 Kraniche überwinterten im vergangenen Jahr zudem allein am Stausee Berga-Kelbra in Sachsen Anhalt.

Lesen Sie auch: Mehr Artikel passend zur Jahreszeit

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama