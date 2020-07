Kreuzfahrten: Mit diesen Corona-Regeln geht es bald auf See

Hamburg. Bald gibt es wieder die Gelegenheit für Urlaub auf Kreuzfahrtschiffen. Dabei sollen Corona-Regeln gelten, die nun vorgestellt wurden.

Gute Nachrichten für passionierte Seefahrer: Die Kreuzfahrtbranche erwacht aus dem Corona-Schlaf. Bereits in den kommenden Wochen stechen die ersten Schiffe wieder in See. Möglich wird dies dank eines Corona-Hygienekonzeptes, das die Kreuzfahrtindustrie gemeinsam mit den deutschen Behörden und Hafenverwaltungen erarbeitet hat.

Das Konzept sieht die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten in drei Phasen vor, die die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Frankfurt am Main erläuterte. Für die Fahrgäste bedeutet das konkret: Ausschließlich Seetage sowie mehr Platz und Service an Bord.

Die Kreuzfahrt soll in drei Phasen wieder Fahrt aufnehmen

In Phase eins können die ersten Schiffe von Hamburg, Kiel, Bremerhaven oder Rostock aus mit Reisenden aus dem deutschsprachigen Raum an Bord ablegen. Das Vergnügen ist allerdings nach maximal sieben Tagen vorbei: Dann sollen die Schiffe wieder im Starthafen ankommen, und zwar ohne einen anderen Hafen anlaufen zu dürfen. Die Passagierzahl ist deutlich beschränkt.

Diese Reisen gehen mit umfangreichen Abstands- und Hygieneregeln an Bord Hand in Hand. Für den Ernstfall sollen die Schiffe unter anderem mit Covid-19-Schnelltests ausgestattet werden.

Phase zwei sieht vor, dass schließlich auch ausländische Häfen angefahren werden dürfen. In der dritten Phase sollen die Reedereien zu ihrer gewohnten Routengestaltung zurückkehren können. Einen konkreten Zeitplan gab Clia zunächst nicht bekannt.

Kreuzfahrten in Corona-Zeiten: Das planen die Reedereien

Klare Pläne haben dagegen bereits die Reedereien. So wird Tui Cruises am 24. Juli von Hamburg aus zur ersten Kurzkreuzfahrt in Richtung Norwegen starten. Hapag-Lloyd Cruises legt am 31. Juli in Hamburg in Richtung Dänische Südsee ab und das Kreuzfahrtunternehmen Aida wird am 5. August von Hamburg aus in der Nordsee unterwegs sein.

Vor allen Reisen müssen die Gäste im Vorfeld digitale Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Darüber hinaus wird es Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme an Bord, beschränkte Kapazitäten für gastronomische Angebote und Theater auf dem Schiff, Maskenpflicht in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren sowie bei einer Maximalauslastung von lediglich 60 Prozent viel Platz geben.

Kreuzfahrtschiffe als Corona-Hotspots

In den vergangenen Monaten wurde die Kreuzfahrtbranche schwer von der Coronavirus-Pandemie getroffen. Verantwortlich dafür waren Kreuzfahrten, auf denen es zu zahlreichen Corona-Ansteckungen kam. In mehreren Fällen saßen tausende Passagiere in Quarantäne auf den Schiffen fest.

