Salbung, Gebete, Thronbesteigung – diese menschlichen Momente lockerten die Feierlichkeiten rund um die Krönung von König Charles III. auf und zeigten emotionale Wärme.

Nr. 1: Prinz George zeigte Zunge

Der Sohn von William und Kate, Prinz George, hat sich schnell einen Platz im Herzen der Zuschauer erobert. Als „Page des Königs“ trugt er beim Einzug in die Londoner Kirche die Schleppe des hermelinbesetzten Mantels seines Großvaters. Neun Jahre ist er erst – und dennoch schon im Pagen-Amt. Das wollte der Opa so, auch wenn die Altersgrenze bei zwölf liegt. Der Jüngste Page der Geschichte war mit heiligem Ernst bei der Sache. Da passiert es dann auch schon mal, dass die Zunge sich selbstständig macht.

Möglicherweise wird er irgendwann auch mal gekrönt. Noch aber rutscht Prinz George bei der Krönung seines Großvaters Charles III. als Ehrenpage die Zunge heraus. Foto: Andy Stenning/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Nr. 2: Prinz Louis und das große Gähnen

Bruder Louis (5) hat erstmal kräftig gegähnt. Kein Problem: Er war ja nur Gast und nicht Page. Auch er war zwischendurch raus aus der Kirche, aber noch nicht nach Hause. Nein, er war schnell wieder da. Er musste wohl nur mal Pippi.

Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Krönung in Westminster Abbey. Foto: Victoria Jones/WPA Pool/Getty Images

Nr. 3: Camilla und ihre Hand an der Krone

Kronen werden natürlich angepasst. Auch die Mary’s Krone für Camilla. Aber so ganz klappte es dann doch nicht mit dem Aufsetzen. Jedenfalls zuckte Camilla schnell mit der linken Hand. Erst hielt sie sie noch zurück, dann aber justierte sie nach. Auch Charles wirkte ein wenig fremdbestimmt, als ihm die Krone auf dem Kopf platziert wurde. Ein bisschen hin- und hergeruckelt wurde da. Musste ja auch richtig sitzen.

Erst mal zurechtrücken: Camilla und die Krone Foto: Aaron Chown / dpa

Nr. 4: Draußen in der Kutsche

Warten vor der Kirche. Das ist ja üblicherweise das Los der Gäste. Aber König und Königin saßen auch minutenlang in der Kutsche fest. Man sah nur, wie Charles die Lippen bewegte. Was er wohl gesagt hat zu seiner Liebsten? Halt die Füße still? Wir können nur spekulieren. Aber dann ging es ja auch schon weiter. Kutschentür auf – und heraus stieg Camilla mit der langen Schleppe, die sich so ein bisschen im Regen drapierte. Da musste die Hofdame etwas hin- und herjustieren. Hofdame und Camilla wirkten für Bruchteile von Sekunden ein wenig hektisch. Verständlich. Camilla ist 75 Jahre alt und muss einen royalen Mantel schultern, der zwischen 10 und 15 Kilo wiegt. Aber dann rauschte sie ab ins Kirchenschiff.

Nr. 5: Das Lächeln der Queen of Consort

Sie ist für ihren Humor bekannt, die neue Königin. Und zeigte auch ein Lächeln, als sie zur selbigen gekürt wurde. Wohltuend, nachdem die Prozedur trotz aller Modernisierung eine gewisse Strenge durchhielt. Camilla trägt die Krone mit einem lockeren Look. Gratulation, Camilla! Sie kann auch eine schwere Krone gut tragen. Camilla ist schließlich sportlich, hält sich fit und reitet. Sie wirkt jünger denn je. Im Wachsfigurenkabinett bei Madame Tussaud musste ihre Figur verjüngt werden, heißt es. Für Camilla ist die Krone einfach ein Jungbrunnen.

König Charles III. und Königin Camilla winken nach ihrer Krönungszeremonie vom Balkon des Buckingham Palastes aus der Menge zu.

Nun ist er offiziell gekrönt: König Charles III.

Möglicherweise wird er irgendwann auch mal gekrönt. Noch aber streckt Prinz George bei der Krönung seines Großvaters Charles III. als Ehrenpage die Zunge heraus.

Charles III. während seiner Krönungszeremonie.

Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Krönung in Westminster Abbey.

Die Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey hat begonnen.

William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie.

Prinzessin Charlotte auf dem Weg zur Krönung von ihrem Großvater Charles.

Prinz Harry ist in der Westminster Abbey eingetroffen.

Charles und Camilla fahren in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Westminster Abbey.

Fürst Albert und Charlène auf dem Weg zur Westminster Abbey.

Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden am Samstag versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung.

Immer mehr Gäste treffen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. an der Westminster Abbey ein.

Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry.

König Charles begrüßte am Freitag Gratulanten bei einem Rundgang vor dem Buckingham Palast.

Auch Kate (l), Prinzessin von Wales, schüttelte am Freitag Hände.

Um sich gute Plätze zu sichern, verbrachten Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt.

Nr. 6: Das Lächeln des Königs

Wenn Charles lächelt, dann ja meistens sehr dezent. Das hat er gelernt, als ewiger Azubi auf den Job. Zum breiten Lachen war ihm unter seiner Chefin, der Queen, wohl selten zu Mute. Also hat er sich dieses schmale, nicht unsympathische Ansatz-Lächeln zur Marke gemacht. Aber manchmal lachen eben auch die Augen: Nach der Krönung von Camilla hat er ihr nämlich wirklich zugelächelt – auch mit dem Herzen. Bei seiner eigenen Krönung wirkte er zwar gerührt, aber verzog so recht keine Miene.

Nr. 7: Charles und der Zahn der Zeit

Wie gut, dass Charles auch so die Zipperlein des Alters zu kennen scheint. Manchmal wirkt er doch ein wenig müde. Und wenn er nach langem Sitzen vom Krönungsstuhl aufstehen muss, braucht es auch seine Zeit. Beim Schreiten sieht man: Da geht ein 74-Jähriger – und in dem Alter ist manches Gelenk nicht mehr ganz so geschmeidig.

Nr. 8: Prinz William und der Vater-Kuss

Thronfolger Prinz William hat seinem Vater den Treueeid geleistet und ihn auf die Wange geküsst. Alles dem Protokoll entsprechend und ganz normal. Trotzdem bewegend. Immerhin gab es viel familiären Ärger. Und bei dem Vater-Sohn-Kuss dachte man unweigerlich an eine andere Person – an Williams Mutter Lady Di und das große Drama, das die Kinder von Charles in ihrem Leben durchstehen mussten.

Kuss für den Herrn Papa: William und Charles. Foto: Yui Mok / dpa

Nr. 9: Schwäche kann passieren

Während Charles in der Westminster Abbey gekrönt wurde, kippte ein Soldat vor der Kirche aus den Latschen. Seine Kameraden kümmerten sich sofort um ihm, zum Glück war der Schreck größer als der Schmerz.

Nr. 10: Einstieg in die Kutsche

Upps. Wie will Charles eigentlich mit der Krone in die Kutsche kommen? Das war die Frage, die die TV-Zuschauer bewegte. Doch der entscheidende Moment wurde nicht gezeigt. „Keine Kamerabilder“, hieß es im Fensehen. Der Regisseur, so etwas wie ein Freund des Königs, wollte ihn nicht schlecht aussehen lassen, hieß es. Auch wenn er sich mal die Nase putzen musste – solche Bilder wurden nicht gezeigt. Auch nur menschlich.

Der Höhepunkt ihrer Geschichte: Charles und Camilla. Foto: Yui Mok / dpa

Endlich König und Königin!

Charles und Camilla haben eine Menge durchmachen müssen. Dass sie nun zusammen diesen Tag erleben, hätten sie wahrscheinlich selbst kaum geglaubt. Auch wenn es ruckelte und rumpelte und sich auf dem Weg zur ihrer Hochzeit Dramen, Skandale und Schicksalsschläge abspielten – jetzt scheint es auch ein Sieg ihrer Liebe zu sein. Glückwunsch!





