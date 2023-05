Der Popstar-Teil seines Jobs: Charles beim Bad in der Menge an der Prachtsraße The Mall am Vortag der Krönung.

London. Die letzten 24 Stunden von Charles als ungekrönter König: Popstar-Auftritt vor Fans, Kritik an Treueschwur und China-Freundlichkeit.

Krönungs-Countdown für Charles III.: Nach 70 Jahren als Kronprinz und acht Monaten als ungekrönter König musste der 74-Jährige sein seit Jahren einstudiertes Programm auf den letzten Metern vorm Ziel noch einmal umstoßen. Mit der Krönung wird Charles nämlich Oberhaupt der Church of England. . Der Erzbischof von Canterbury als geistliches Oberhaupt sollte während des Gottesdienstes die Bevölkeurng zu einem Treueschwur aufrufen. . Die Menschen sollten, wo sie auch standen, sagen: „Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe.“

Unermüdlich unterstützt Prinzessin Catherine ihren Schwiegervater. Foto: WPA Pool / Getty Images

Ein kühner Vorstoß in einem Königreich, in dem laut Umfrage von Oktober 2022 nur noch 55 Prozent die Monarchie unterstützen – die Zahl dürfte inzwischen, wo der Nachhall des Queen-Tods im September abgeklungen ist, noch niedriger sein. Dies war als spaltend und anachronistisch eingestuft worden. Die Anti-Monarchie-Organisation Republic kritisierte, die Formel bekenne sich etwa zu Charles’ Bruder Prinz Andrew, der auf Rang acht der britischen Thronfolge steht und wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal äußerst unbeliebt ist.

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder König Charles III. und Königin Camilla winken nach ihrer Krönungszeremonie vom Balkon des Buckingham Palastes aus der Menge zu. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Nun ist er offiziell gekrönt: König Charles III. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Möglicherweise wird er irgendwann auch mal gekrönt. Noch aber streckt Prinz George bei der Krönung seines Großvaters Charles III. als Ehrenpage die Zunge heraus. Foto: Andy Stenning/Daily Mirror/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Charles III. während seiner Krönungszeremonie. Foto: Richard Pohle/WPA Pool/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Prinzessin Charlotte und Prinz Louis bei der Krönung in Westminster Abbey. Foto: Victoria Jones/WPA Pool/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Die Krönungsfeier von Charles III. in Londoner Westminster Abbey hat begonnen. Foto: Yui Mok / POOL / AFP

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Prinzessin Charlotte auf dem Weg zur Krönung von ihrem Großvater Charles. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Prinz Harry ist in der Westminster Abbey eingetroffen. Foto: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Charles und Camilla fahren in der "Diamond Jubilee State Coach" zur Westminster Abbey. Foto: Dan Mullan/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Fürst Albert und Charlène auf dem Weg zur Westminster Abbey. Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden am Samstag versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung. Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Immer mehr Gäste treffen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. an der Westminster Abbey ein. Foto: Jane Barlow/PA/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder König Charles begrüßte am Freitag Gratulanten bei einem Rundgang vor dem Buckingham Palast. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Auch Kate (l), Prinzessin von Wales, schüttelte am Freitag Hände. Foto: Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Um sich gute Plätze zu sichern, verbrachten Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt. Foto: Peter Dejong/AP

Charles fand geplante Würdigung „abscheulich“

Charles habe der Änderung zugestimmt, hieß es in britischen Medien am Samstag. Sein Freund und offizieller Biograf Jonathan Dimbleby sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, der König hätte die „Homage of the People“ (Tribut der Menschen) genannte Würdigung „abscheulich“ gefunden.

Dabei war dieser Treueschwur eine Neuerung gewesen. Er sollte den traditionellen Teil der Krönungszeremonie, bei dem andere Royals und Aristokraten vor dem König knien und ihm huldigen.

Volksnaher Charles schüttelt Hände

Am Vortag der Krönung zeigte Charles sich von seiner modernen Seite: Mit Thronfolger Prinz William und dessen Frau Prinzessin Catherine lief er schon einmal die Prachtavenue The Mall ab, Hauptstraße seiner Prozession. Er wirkte nahbar und entspannt, schüttelte Hände der Royal-Fans, die dort bereits campierten. Als eine Frau ihn fragte, ob er nervös sei, lachte er. „Ich hoffe, ihr bleibt morgen alle schön trocken“, sagte er jovial, die Meteorologen hatten pessimistische Ankündigungen für den Krönungstag gemacht.

Gäste beim Empfang im Buckingham-Palast: Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco. Foto: Chris Jackson / Chris Jackson/Getty Images

Sein letztes Mittagessen vor der Krönung nahm Charles im Marlborough House mit 42 Staatsleuten ein, darunter die Premierminister von Großbritannien (Rishi Sunak), Australien (Anthony Albanese) und Neuseeland (Chris Hipkins).

Charles: Der Feind an seinem Tisch?

Am Abend gab es einen Empfang im Buckingham-Palast mit Repräsentanten aus 203 Ländern, das sind mehr, als die Uno offiziell listet. Fürst Albert und Fürstin Charlène waren aus Monaco angereist, die Fürstin hatte ein eisblaues Kleid gewählt. König Felipe und Königin Letizia vertraten Spanien, auch Prinzessin Mette Marit von Norwegen wurde gesichtet.

Unter den Gästen war auch Han Zengh, Vizepräsident von China. Konservative Politiker werteten das als schändlich. China beschneidet massiv die demokratischen Rechte seiner Sonderverwaltungszone Hongkong. Bis 1997 war die florierende Metropole Teil des Vereinigten Königreichs von Großbritannien.

Mit der Rückgabe an China verlor das ehemalige Empire seine letzte große Kolonie. Einzig der Affenfelsen Gibraltar an der Südspitze Spaniens hat noch eine gewisse Bedeutung. Ansonsten bleiben nur noch ein paar Karibikinseln wie die Cayman Islands, in denen es mehr Banken und Briefkastenfirmen gibt als Einwohner und abgeschiedene Inseln wie St. Helena, Falkland oder Pitcairn.

