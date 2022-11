Kutschpferde gehen durch - zwei Männer heruntergeschleudert

Bad Oeynhausen. Zwei Männer im Alter von 69 und 72 Jahren wurden vom Kutschbock geschleudert. Die Pferde waren an einer Kreuzung in Bad Oeynhausen durchgegangen.

Bei einem Unfall mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche in Bad Oeynhausen sind zwei Insassen verletzt worden. Nach Zeugenberichten seien die Tiere an einer Kreuzung durchgegangen und hätten auf der abschüssigen Straße beschleunigt, berichtete die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Montag über den Unfall, der sich am Sonntagmittag ereignet hatte.

Das Gefährt geriet außer Kontrolle und prallte gegen einen Straßenbaum. Dadurch riss das Geschirr von der Kutsche. Die Männer im Alter von 69 und 72 Jahren wurden vom Kutschbock geschleudert. Sie kamen in Krankenhäuser. Die Pferde waren am Unfallort geblieben und wurden von einem Tierarzt untersucht. Die demolierte Kutsche wurde abgeschleppt. Die Polizei will Zeugen und Unfallopfer fragen, warum die Pferde durchgingen. (dpa)

