Seit Wochen gefährdet ein aktiver Vulkan die Kanareninsel La Palma. Am 19. September dieses Jahres war der Cumbre Vieja erstmals wieder ausgebrochen. Fast zwei Monate nach dem Ausbruch deutet sich bereits die nächste Naturkatastrophe an: Am Vulkan bildet sich ein Tornado.

Das Phänomen ist auf einem Twitter-Video von Montag, gepostet von "El Time La Palma", zu sehen. Dem Berichterstatter zufolge sei der Aschetornado auf das Wechselspiel zwischen den von der Lava bedingten hohen Temperaturen rund um den Vulkan und den wechselnden Witterungsbedingungen zurückzuführen. Das Resultat: ein Luftwirbel am Fuß des Cumbre Vieja.

El volcán crea un pequeño TORNADO en la base de su cono, visible a kilómetros de distancia. Las altas temperaturas generadas por la lava y la meteorología cambiante han propiciado la creación de este tornado de cenizas y polvo en la zona de Las Manchas. #VolcandeLaPalma pic.twitter.com/tSLlgMU28E — El Time (@ElTimeLaPalma) November 15, 2021

Tornado und Beben: Flugbetrieb auf La Palma nicht gestoppt

Dem Bericht von "El Time La Palma" zufolge plane der Flughafenbetreiber auf La Palma Aena nicht, den Betrieb zu stoppen. Aufgrund der Aschewolke mussten am Mittwochmorgen dennoch vier Flüge abgesagt werden. Insgesamt seien 30 Flüge für den 17. November angesetzt.

Derweil berichtet volcanodiscovery.com, dass das vulkanische Beben aktuell stabil bleibe - im Vergleich zu den vergangenen sieben Tagen habe sich nicht viel getan. Es sei zwar ein sehr langsames Abflauen zu verzeichnen - allerdings noch keine Anzeichen für das Ende der Eruption.

Infolge der Naturkatastrophe mussten auf den Kanaren ganze Ortschaften evakuiert werden. Bisher ist ein Todesfall bekannt: Medienberichten zufolge wurde am 13. November ein 72-Jähriger tot in seinem Haus im Sperrgebiet im Süden der Insel gefunden. (day)

