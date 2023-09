Lastwagen hängt an Abhang über Kopf - Fahrer gerettet

Spektakulärer Unfall in Bergneustadt: Ein LKW hängt fast kopfüber am Abhang. Der Fahrer konnte von der Feuerwehr befreit werden.

Bergneustadt Ein spektakulärer Unfall hat am Freitag in Bergneustadt einen brisanten Rettungseinsatz ausgelöst. Fahrer hatte Kontrolle über Lastzug verloren.

Nach einem spektakulären Lastwagenunfall in Bergneustadt im Bergischen Land hat ein Lastzug am Freitagmorgen an einem steilen Abhang annähernd auf dem Kopf gestanden. Das berichtete ein Fotoreporter der Nachrichtenagentur dpa.

Der 39 Jahre alte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seiner Kabine befreit werden. Zu seinem Gesundheitszustand gab es zunächst keine Informationen.

LKW von Straße abgekommen und auf Fahrerseite gestürzt

Der Lastwagen sei aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und an dem Abhang auf die Fahrerseite gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Die drei hinteren Achsen des Lastzuges zeigten nach dem Unfall nach oben.

Nach ersten Informationen hatte der Lastwagen kein Gefahrgut, sondern Kunststoffgranulat in Säcken geladen. Ladung und Lastwagen sollten am Vormittag geborgen werden.

