Leiche in Gullyschacht versteckt: 41-Jähriger verurteilt

Köln Ein 41-Jähriger ist wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte versucht, den Leichnam in einem Gullyschacht zu verstecken.

Wegen Totschlags hat das Kölner Landgericht am Mittwoch einen Mann zu acht Jahren Haft verurteilt. Der 41-Jährige hatte den Leichnam seines Opfers in einem Gullyschacht entsorgt und mit Kies bedeckt. Weil aber die roten Turnschuhe des Opfers noch oben aus dem Schacht herausragten, entdeckte ein 19-Jähriger die Leiche wenig später.

Das Gericht ordnete zusätzlich die Unterbringung des an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten Angeklagten in einer Psychiatrie an. Laut Urteil schlug der Mann sein Opfer zunächst im Streit nieder und stach anschließend 25 Mal in Tötungsabsicht zu. Das Opfer starb noch am Tatort.

Tatmotiv laut Gericht: Dem Mann drohte die Obdachlosigkeit

Hintergrund der Tat im März 2023 war nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer, dass das spätere Opfer dem Cousin seiner Ex-Frau nicht weiter Obdach in seiner kleinen Dachgeschosswohnung habe bieten wollen und ultimativ den Auszug verlangt habe. Dieses Ultimatum sei am Tattag abgelaufen. „Die Kammer ist überzeugt, dass der Anlass für die Tat ein Streit um den Auszug des Angeklagten aus der Wohnung war“, sagte der Vorsitzende Richter. Dem Angeklagten habe Obdachlosigkeit gedroht, worüber dieser so in Rage geraten sei, dass er auf den Mann eingeschlagen und schließlich mit einem Messer eingestochen habe. Das Opfer starb infolge des Blutverlusts. Der Angeklagte soll die Leiche dann nachts mit einer Schubkarre aus der Wohnung transportiert und in einen Gully gelegt haben.

Zur zweiteiligen Strafe aus Haft und Unterbringung in einer Psychiatrie führte der Vorsitzende an, dass der Angeklagte aufgrund seiner Krankheit zwar schuldvermindert gehandelt habe. Die Steuerungsfähigkeit sei jedoch nicht aufgehoben gewesen. Das folge aus dem Verhalten des Angeklagten nach der Tat. Neben der Leichenbeseitigung habe der 41-Jährige auch in der Tatwohnung durch Putzen Spuren beseitigt und seine blutbesudelte Kleidung gewaschen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision kann eingelegt werden. (dpa)

Weitere Nachrichten aus NRW finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama