Berlin Popstar Madonna hat sich erstmals seit ihrer Krankheit zur anstehenden Tournee geäußert – mit guten Nachrichten für die Fans in Europa.

Die US-Sängerin Madonna hat sich erstmalsnach ihrem Krankenhausaufenthalt wieder zu Wort gemeldet – und sich auch zu ihrer geplanten Konzert-Tournee geäußert. "Ich bin auf dem Weg der Genesung", schrieb die 64-Jährige am Montag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Außerdem dankte sie ihren Fans für ihre "positiv Energie, Gebete und Worte der Heilung und der Ermutigung".

"Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, galt meinen Kindern", schrieb die Pop-Diva, die im Juni nach Angaben ihres Managements wegen einer schweren bakteriellen Infektion auf der Intensivstation einer Klinik behandelt worden war. "Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tournee gekauft hat."

Konzerte in Nordamerika verschoben – Europa-Auftritte sollen stattfinden

"Ich konzentriere mich jetzt auf meine Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und ich versichere euch, ich werde so bald wie möglich zurück bei euch sein", schrieb Madonna. Ihr derzeitiger Plan sei es, an den ab Mitte Oktober geplanten Konzerten ihrer "Celebration Tour" in Europa festzuhalten. Die Konzerte der Tournee in Nordamerika, die eigentlich am kommenden Samstag beginnen sollten, sollen dagegen verschoben werden. In Europa will Madonna auch Konzerte in Köln und Berlin geben.

Madonnas Management hatte Ende Juni mitgeteilt, dass die Sängerin von Welterfolgen wie "Like a Prayer", "Material Girl" und "Like a Virgin" wegen einer "schweren bakteriellen Infektion" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Die Musikerin musste demnach mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Sie konnte das Krankenhaus dann aber wieder verlassen. Die geplante Tournee der Sängerin wurde vorübergehend auf Eis gelegt. (csr/afp)

