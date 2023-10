Eine 83-Jährige ertrank unweit des Ballermanns bei bestem Badewetter. Ein tragischer Umstand wurde der Frau wohl zum Verhängnis.

Bei einem tragischen Badeunfall ist am Dienstagvormittag eine 83 Jahre alte Frau aus Deutschland an der Playa de Palma ums Leben gekommen, wie der Rettungsdienst Samu 061 bestätigte. Die Urlauberin habe mit einer Freundin auf Höhe des Balneario 10 etwa einen Kilometer vom Ballermann entfernt im Meer gebadet, als ihr unwohl geworden sei, erklärte ein Samu-Sprecher der Zeitung „Crónica Balear“.

Eine Freundin habe die Deutsche gegen 10.50 Uhr noch an den Strand bringen können und den Notruf verständigt. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen seien nach 15 Minuten jedoch erfolglos geblieben. Besonders tragisch ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass die Rettungsschwimmer auf Mallorca im Oktober erst um 11 Uhr ihre Schicht beginnen. Die Rettungsschwimmer an der Playa de Palma fordern seit Monaten, dass ihre Schichten verlängert werden sollen. Zudem gebe es an den Stränden zu wenig Personal.

Immer wieder Badeunfälle mit älteren Urlaubern auf Mallorca

Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere ältere Urlauber nach Herzstillständen beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben. Auf Mallorca herrscht derzeit noch warmes Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad. Die Wassertemperatur liegt bei 25 Grad. Zum Zeitpunkt des Unglücks gab es kaum Wellengang.

Das Bade-Unglück ist nicht der einzige schwere Vorfall mit einem deutschen Touristen. Am Montag war ein Urlauber bei einem Ausflug in die Schlucht Torrent de Pareis einen drei Meter tiefen Hang hinuntergestürzt und mit dem Kopf auf einen Felsen aufgeschlagen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die behandelnden Ärzte befürchteten, dass der Deutsche eine Querschnittslähmung erlitten haben könnte, sein Zustand sei sehr ernst. Woher in Deutschland der Mann Ende 50 stammt ist noch nicht bekannt.

