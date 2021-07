Palma Kulinarisch ist auf Mallorca für jeden Geschmack etwas dabei. Das sind die 12 besten Restaurants an den schönsten Orten der Insel.

Auf Mallorca können Urlauber und Einheimische aus einer großen Anzahl unterschiedlicher Restaurants wählen. Egal ob italienische Spezialitäten, Fisch oder Paella, auf Mallorca ist so ziemlich jede Küche zu finden. Auch bei den Orten haben sich die Restaurantbesitzer einiges einfallen lassen. Das sind die zwölf besten Restaurants auf der Insel.

Fisch

Las Sirenas

Das Restaurant über dem Hafen von El Arenal liefert zuverlässig frischen Fisch zu moderaten Preisen. Mickie Krause ist seit 20 Jahren Stammgast. Im Sommer ist das Restaurant häufig ausgebucht. Es sollte vorher ein Tisch reserviert werden.

Adresse : Carrer Roses, 1, 07600 S'Arenal, Illes Balears

: Carrer Roses, 1, 07600 S'Arenal, Illes Balears Telefon : +34 971 44 00 39

Vom Grill

Sa Farinera

Die Mühle an der Autobahnabfahrt Son Oms gilt als das beste Grillrestaurant der Insel. Selbst nach Mitternacht bekommt man hier noch den Klassiker Kalbsfilet mit Pfeffersoße für knapp 12 Euro.

Das beste Grillrestaurant der Insel: Sa Farinera. Foto: Ingo Wohlfeil

Mallorquinisch

C`an Pedro

Ein riesig wirkendes Restaurant in den Bergen bei Genova nordwestlich von Palma. Besonders beliebt bei Einheimischen und Kennern. Tipp: das Ochsenfilet auf heißem Stein.

Das C`an Pedro. Foto: Ingo Wohlfeil

Paella

La Payesita

Eine der besten Paellas der Insel gibt es in Can Pastilla im Restaurant La Payesita. Koch José Luis Benito steht seit 34 Jahren am Herd und hat in dieser Zeit das Nationalgericht zu neuer Perfektion geführt. Beste Abwechslung zu all den Tiefkühl-Paellas, die auf Mallorca angeboten werden.

Adresse : Carrer de les Nanses, 07610 Can Pastilla, Illes Balears, Spanien.

: Carrer de les Nanses, 07610 Can Pastilla, Illes Balears, Spanien. Telefon : +34 971 26 33 67

Deutsch

Münchner Kindl 1

Lange das Schmuddelkind der Playa. Mit dem Umzug an die Kirche am Balneario 8 ging es aufwärts mit dem Niveau. Klassische Deutsche Köstlichkeiten, wie man sie auf Mallorca erwartet: Schnitzel, Leberknödelsuppe, Hefeweizen.

Adresse : Carrer de Sant Ramon Nonat, 3, 07610 Palma, Illes Balears

: Carrer de Sant Ramon Nonat, 3, 07610 Palma, Illes Balears Telefon : +34 971 23 03 41

Das Münchner Kindl 1. Foto: Ingo Wohlfeil

Frühstück

Café Mohn

Familienbetrieb. Mutti Ilse macht die Torten, Papa Ralf die Schnitzel und Frikadellen. Tochter Nicole bedient. Besonders beliebt bei deutschen Residenten, die auch gerne ihr Eierbrötchen zum Mitnehmen an den Strand bestellen.

Kaffee & Kuchen

Sonnenbäckerei

Die deutschen Bäcker beliefern dutzende Hotels mit hausgemachtem Kuchen. Kleines unscheinbares Café in einer Seitenstraße, aber mit den besten Torten Mallorcas.

Kaffee & Kuchen gibt es in der Sonnenbäckerei. Foto: Ingo Wohlfeil

Vegetarisch

Ca`n Ela

Der Geheimtipp für Veganer. Das Mutter-Tochter geführte Restaurant liegt versteckt in einer kleinen Gasse nahe des Paseo Borne in Palma. Selbst überzeugte Fleischesser werden von den Spinat Pakoras oder auch der hausgemachten Pasta mit Bier-Karotten-Kürbis Sosse begeistert sein.

Veganes Essen bei Ca`n Ela. Foto: Ingo Wohlfeil

Italienisch

Verdano

Der vorherige Besitzer zahlte ein Jahr keine Miete und setzte sich nach Deutschland ab. So wurde aus dem XII Apostel das Verdano und aus Ranzigkeit wurde Stil. Coronabedingt derzeit nur eine kleine Karte. Ernstgemeinter Tipp: Spaghetti Bolognese mit hausgemachten Nudeln.

Das italienische Restaurant Verdano. Foto: Ingo Wohlfeil

Rooftop

Almaq Rooftop Bar

Brunch mit dem spektakulärsten Blick über die Bucht von Palma! Die Sonnenterrasse des Es Princep Hotel im arabischen Viertel von Palma ist darin unschlagbar. Ideales Ambiente für ein romantisches Date bei "Gin & Tapas" zum Sonnenuntergang.

Eine Terrasse mit Ausblick. Foto: Ingo Wohlfeil

Style

Bahia Mediterraneo

Das vielleicht schönste Restaurant von Palma mit angeschlossener Bar und Club mit Blick auf den Hafen. Sonntags-Brunch für 29 Euro. Ist aber auch alles dabei, was man sich wünscht.

Sekt mit Blick auf den Hafen im Bahia Mediterraneo. Foto: Ingo Wohlfeil

Beachclub

Mhares Beach Club

Über eine Serpentinenstraße erreicht man die die Delta Bucht im Osten von Palma. Hier erwartet den Gast nicht nur ein Schnorchler-Paradies sondern auch der schönste Beachclub der Insel. Der Ausblick entschädigt dann auch für das leicht verpeilte Personal und die hohen Preise (Sonnenbett für 2 Personen 200 Euro, Patatas Bravas 13,80 Euro).

Und Neu

Al Faro Beach

Zwischen den Balnearios 9 und 15 in der ersten Meereslinie der Playa de Palma ist das kulinarische Angebot mehr als überschaubar. Wohltuend von der 80er Jahre Einöde hebt sich das Al Faro Beach ab. Hier gibt es neben Tapas und Spezialitäten vom Grill sogar - ganz neu an der Playa de Palma - Austern.

Al Faro Beach. Foto: Ingo Wohlfeil

Mehr Informationen zu Mallorca:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama