Palma de Mallorca Über Mallorca rollt eine Corona-Welle hinweg. Die Inzidenz liegt nun über 350. Und der Höhepunkt ist offenbar noch nicht erreicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca steigt weiter an, sie könnte bald die Marke von 400 erreichen

Auch im Rest von Spanien steigen die Zahlen rasant an

Am Freitag will die Bundesregierung Spanien und auch Mallorca zum Hochinzidenzgebiet erklären

Mallorca erlebt einen dramatischen Anstieg bei den Corona-Zahlen. Nachdem es über Monate lang ruhig geblieben war, stieg die Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen mit dem Start der Urlaubssaison regelrecht in die Höhe.

Auch wenn es mit den Corona-Impfungen auf der Insel und in Spanien schnell vorangeht, steigen die Zahlen täglich stark an. Am Dienstag wurden auf den Balearen insgesamt 882 Neuinfektionen gemeldet, allein 644 davon entfielen auf Mallorca, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet.

Mallorca: Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz

Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca auf über 369,3 Fälle pro 100.000 Einwohner an. Am Mittwoch lag die Inzidenz auf Mallorca noch bei 358, als 517Neuinfektionen gemeldet wurden.

Die Behörden rechnen damit, dass der Höhepunkt dieser Corona-Welle, bei der die Delta-Variante bereits über 85 Prozent der gemeldeten Corona-Fälle ausmacht, erst in ein bis zwei Wochen erreicht sei, wie es weiter heißt. Viele befürchten bereits einen Abbruch der Urlaubssaison auf Mallorca.

Inzwischen haben nach offiziellen Zahlen der Gesundheitsbehörden über 68 Prozent der Bevölkerung auf der Insel die erste Spritze ihrer Corona-Impfung erhalten, fast 55 Prozent bereits die zweite Dosis - dennoch steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich rasant an. Die Gesundheitsbehörden der Insel sind mit der Kontaktverfolgung überfordert, das Quarantänehotel auf Mallorca ist voll ausgelastet.

Neue Corona-Regeln auf Mallorca

Um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen, hat hat Mallorca seine Corona-Regeln drastisch verschärft:

Um Partys und Trinkgelage vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu bekämpfen, sollen Strände und Parks künftig von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr geschlossen werden.

Auch Gaststätten müssen auf Mallorca künftig wohl wieder etwas früher schließen, und zwar um 1.00 Uhr statt um 2.00 Uhr.

Maximal dürfen im Innenbereich von Gaststätten dann noch Gruppen von vier Personen an einem Tisch sitzen, im Außenbereich acht.

Von 1.00 Uhr bis 6.00 Uhr dürfen sich der Zeitung zufolge nur noch Personen treffen, die im selben Haushalt leben.

Gemeinsam eingecheckte Hotel- oder Fincagäste sollen dabei als ein Haushalt gelten.

Wie die "Mallorca Zeitung" unter Berufung auf den Radiosender IB3 berichtet, seien aufgrund der Corona-Lage etwa 30 Prozent der bisher getätigten Hotel-Buchungen wieder storniert worden. In den letzten Wochen seien bereits deutlich weniger Buchungen aus Deutschland gekommen, wie die Vorsitzende des Hoteliersverbandes FEHM, Maria Frontera, sagte.

Wird Spanien zum Hochinzidenzegbiet?

Nun kommt auf Touristen der nächste Schlag zu: Die Bundesregierung will ganz Spanien - und damit auch Mallorca - am Freitag zum Hochinzidenzgebiet erklären. Auch im Rest von Spanien steigen die Corona-Zahlen stark - die Inzidenz lag nach den jüngsten Zahlen unserer Redaktion zuletzt bei 378 - wird das. Somit wird eine Quarantäne für nicht-geimpfte Urlauber nach ihrer Rückreise verpflichtend. Diese kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test auf Covid-19 beendet werden.

