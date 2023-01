Mann (45) attackiert Krankenschwester und flieht auf Dach

Krefeld. In Krefeld hat ein offenbar psychisch kranker Mann eine Krankenschwester angegriffen. Ein SEK muss den Randalierer auf einem Dach überwältigen.

Ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender Mann hat in Krefeld zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz geführt. Der 45-Jährige soll zunächst gegen 4.20 Uhr am Sonntagmorgen in der Pastoriusstraße randaliert haben. Beim Eintreffen der Beamten habe er sich sehr aggressiv gezeigt und Widerstand geleistet, so die Polizei Krefeld. Wegen seines Zustands wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen worden sei.

SEK kann Mann überwältigen - er sitzt jetzt in der Psychiatrie

Gegen 10 Uhr soll der 45-Jährige dann eine Krankenschwester angegriffen und leicht verletzt haben. Laut Polizei floh er danach in einem Hinterhof auf das Dach eines Anbaus und drohte, sich herabzustürzen. Ein SEK rückte an. Der immer noch deutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehende Mann habe sich aber auf keine Verhandlungen eingelassen. Die Spezialkräfte konnten ihn gegen 17.20 Uhr schließlich auf dem Dach überwältigen. Der 45-Jährige kam in eine psychiatrische Klinik. (red)

