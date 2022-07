Mann aus Flugzeug abgeführt, weil er an Bord rauchte

Symbolbild. Rauchen ist an Bord von Passagierflugzeugen verboten. Ein Flugreisender in Paderborn hatte deshalb jetzt mit der Polizei zu tun.

Paderborn. Ein Fluggast ist nach Landung in Paderborn von der Polizei aus dem Flieger abgeführt worden. Er hatte auf der Toilette verbotenerweise geraucht.

Ein Flugreisender hatte am Flughafen Paderborn/Lippstadt unangenehmen Kontakt mit der Polizei. Der Mann hatte an Bord eines Fliegers aus Antalya geraucht. Nach der Landung wartete die Polizei auf ihn.

Wie die Kreispolizei Paderborn am Donnerstag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am vergangenen Freitag. Gegen 1.20 Uhr war der Airbus A320 aus der Türkei in Paderborn/Lippstadt gelandet. Auf dem Flug hatte der 42-Jährige aus dem Kreis Lippe auf der Bord-Toilette ein dringendes Bedürfnis gestillt - und dort eine Zigarette geraucht.

Auf Bordtoilette geraucht: Fluggast will von Rauchverbot nichts gewusst haben

„Das Flugpersonal bemerkte den Vorfall und meldete den Fall der Polizei“, berichtete am Donnerstag ein Sprecher der Kreispolizei. Der Fluggast habe gegenüber der Polizei gesagt, er habe nicht gewusst, dass Rauchen an Bord des Flugzeugs verboten sei.

Er sei von den Beamten zur Flughafen-Wache begleitet worden, wo seine Personalien aufgenommen worden seien, teilte die Polizei mit. Der Raucher habe nun wegen Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Luftsicherheitsgesetz mit einem Bußgeld zu rechnen, welches vom Luftfahrtbundesamt verhängt wird, teilte die Polizei mit.

Rauchen ist an Bord von Passagierflugzeugen laut Nichtraucherschutzgesetz verboten. Beim Luftfahrbundesamt verwies eine Sprecherin darauf, dass die deutsche Rechtslage, wonach das Rauchen an Bord von Flugzeugen verboten ist, sich auf deutsche Fluglinien beziehe. Nach Auskunft einer Bundespolizei-Sprecherin am Flughafen Düsseldorf gelte bei Verstößen das Hausrecht der betreffenden Fluglinie. Es sei dort keine Fluglinie bekannt, die das Rauchen an Bord erlaube.

