Mann schläft betrunken auf der Autobahn ein - beim Fahren

Porta Westfalica. Er war aufgefallen, weil er im Schritttempo und in Schlangenlinien auf der Autobahn fuhr. Die Polizei dachten zuerst an einen Notfall.

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der A2 bei Porta Westfalica am Steuer eingeschlafen und der Polizei ins Netz gegangen. Der 46-Jährige fiel einem Zeugen wegen seiner Fahrweise auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war er fast in Schritttempo und in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Beamte keilten den Wagen ein und brachten ihn so zum Stehen.

Nach dem vergeblichen Versuch, den „offensichtlich bewusstlosen Mann“ anzusprechen, schlugen sie die Seitenscheibe des Autos ein. „Was zuerst wie ein medizinischer Notfall aussah, entpuppte sich dann aber als offensichtliche Trunkenheitsfahrt“, hieß es in einer Polizeimitteilung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (red)