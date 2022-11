Mann zahlt Tankfüllung nicht - Polizei stoppt ihn auf der A2

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der A2 einen Autofahrer gestoppt und ihn an eine offene Tankrechnung erinnert.

Schwerte/Hamm. Ein Mann fährt nach dem Volltanken davon, ohne zu bezahlen. Als ein Streifenwagen ihn auf der A2 bei Hamm erwischt, zeigt er sich zerknirscht.

Ein Tankstellenkunde ist am Dienstag nach dem Volltanken ohne zu bezahlen davongefahren. Eine Mitarbeiterin der Raststätte Lichtendorf-Süd wählte deshalb den Notruf. Die Autobahnpolizei entdeckte das gesuchte Fahrzeug wenig später auf der A2 bei Hamm. Mit „Bitte folgen“-Zeichen lotste sie den Fahrer an den Rand. Der 38-Jährige sei sichtlich zerknirscht gewesen, berichtet die Autobahnpolizei.

Als die Polizei ihn rausgewunken habe, sei ihm plötzlich wieder eingefallen, dass er an der Tankstelle das Bezahlen vergessen habe. Er sei nach dem Tanken auf der Toilette gewesen und habe währenddessen einen wichtigen Telefonanruf bekommen. Dadurch sei er so in Gedanken gewesen, dass er einfach wieder ins Auto gestiegen und losgefahren sei.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass der 38-Jährige nach der Polizeikontrolle ausdrücklich betonte, zurückfahren zu wollen, um für die fällige Rechnung aufzukommen. Die Einsatzkräfte begleiteten ihn deshalb zur Raststätte Lichtendorf-Süd, wo er die Summe bezahlte. Eine Anzeige bekam er trotzdem.

