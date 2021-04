Berlin. Sie ist die Frau für starke Rollen: Mariele Millowitsch. Jetzt ist die Schauspielerin in der Freitagsreihe „Klara Sonntag“ zu sehen.

Seit Jahrzehnten schon verkörpert Mariele Millowitsch starke Frauenfiguren. Und daher fügt sich die Titelheldin in „Klara Sonntag“ (am 23. April, 20.15 Uhr, ARD) nahtlos in ihr Schaffen ein. Diese Rolle ist auch kein Zufall, wie der Rückblick auf den Werdegang der 65-Jährigen zeigt. Und der war nicht immer einfach, was sie auch im Interview gesteht.

In „Frau Sonntag“ spielen Sie wie schon so oft in Ihrer Karriere eine Powerfrau. Woher kommt das?

Mariele Millowitsch: Frau Sonntag verkörpert nur nach außen hin Power. Sie ist nicht wirklich emotional gefestigt, sondern steht sehr wacklig auf ihren seelischen Füßen. Die Idee dazu stammt von meinem Produzenten Ivo Beck. Wir wollten nicht noch eine Krimiserie, und so kam er auf den Gedanken, eine Geschichte über eine Bewährungshelferin zu erzählen.

Mariele Millowitsch in der beliebten Krimireihe „Marie Brand" mit Kollegen Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann).

Schlechte Lebenserfahrungen helfen bei der Menschenkenntnis

Frau Sonntag hat verschiedenste Tiefen in ihrem Leben durchgemacht. Sind solche Erfahrungen notwendig, um mit Menschen besser klarzukommen?

Ich will nicht generalisieren, aber ich glaube, wenn man schlechte Lebenserfahrungen gemacht und es gelernt hat, mit diesen umzugehen, dann hat man einen besseren Blick auf die Probleme anderer Menschen.

Welche Lebenserfahrungen haben Ihre eigene Wahrnehmung geschärft?

Als viertes von vier Kindern wird man nicht unbedingt mit Aufmerksamkeit überschüttet. Und so kann man eine Menge lernen, beobachten und Eindrücke sammeln. Das habe ich auch getan.

Millowitsch und der Start bei „Girl friends“

Doch woher kommt es, dass Sie schon seit den 90ern starke Frauenfiguren spielen? Haben Sie bewusst nach solchen Rollen gesucht?

Die kamen zu mir. Bei den „Girl friends“ hat Produzentin Katharina Trebitsch gesagt: „Das kann die“. Dafür bin ich bis heute dankbar. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Und danach kam die „Nikola“ angeflogen.

Sie müssen das auch ausgestrahlt haben. Woher haben Sie Ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung genommen?

Wenn in deiner Kindheit und Jugend keiner da ist, der hilft, nimmst du dein Leben selbst in die Hand. So bin ich auch dann alleine nach München, habe mich immatrikuliert und bin studieren gegangen. An solchen Erfahrungen wächst man.

Eine echte Teamplayerin

Sind Sie grundsätzlich eine Einzelkämpferin?

Nein. Bei beruflichen Projekten haben immer Leute mit mir an einem Strang gezogen. Aber man muss imstande sein, sich um sich selbst zu kümmern und mit seinem Kram fertig zu werden. Ich mache meinen Alltag alleine, ich bin Single, was wunderbar geht. Aber bei einer Reihe wie „Frau Sonntag“ sitzen wir alle an einem Tisch. Und ich liebe die Schauspielerei – sehr sogar. Wenn ich mir da Szenen erarbeite, blühe ich auf. Das ist das Allerschönste.

Frau Sonntag hat aufgrund ihrer Erfahrungen eine sehr gute Menschenkenntnis. Wie gut ist die Ihre im Vergleich?

Man kann mir nicht schnell ein X für ein U vormachen. Aber ich bin schneller weichzubekommen, wenn man meine seelische Klaviatur richtig bedient. Dann bin ich auch schon mal unaufmerksam, und dann kann man mir das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist mir alles schon passiert. Aber deshalb sollte man nicht aufgeben und sagen: „Alle Menschen sind schlecht“. Es sind viele schlecht, aber man sollte Menschen eine Chance geben – mit Grenzen natürlich.

Der Mensch als Gefahr für den Planeten

Ist die Welt für Sie eigentlich ein guter Ort?

Die Welt an sich ist super. Das Schlimmste, was dem Planeten passieren konnte, ist, dass wir auftauchten. An blöden Tagen denke ich so. Der Mensch ist eine komplette Fehlkonstruktion. Denn wir lernen bei allem Intellekt seit Jahrhunderten nichts dazu. Aber im kleinen Umfeld hat man schöne Erlebnisse mit Menschen. Ich will das nicht alles dunkel sehen. Doch es nervt mich die Gier oder dass die Leute nicht mit Macht umgehen können und keine Verantwortung übernehmen wollen. Die Kölner sagen „De Minsche sin schlääch“, und das denke ich eben auch manchmal.

Sendetermin: Freitag, 23. April, 20.14 Uhr, ARD

