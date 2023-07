Berlin. Schriftsteller Martin Walser ist tot. Der Autor von "Ein fliehendes Pferd" starb Berichten zufolge am Freitag im Alter von 96 Jahren.

Schriftsteller Martin Walser ist tot. Der bekannte Autor starb in der Nacht zu Freitag, wie Vertraute der Familie gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und dem "Südkurier" bestätigten.

Walser, geboren am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee, gilt als einer der bedeutendsten Autoren der Bundesrepublik. Er wurde mit literarischen Werken wie dem Roman "Ehen in Philippsburg" oder der Novelle "Ein fliehendes Pferd" berühmt.

Nach Informationen des "Südkurier" verbrachte Walser seinen Lebensabend in seinem Haus in Überlingen am Bodensee. Nun ist der Literat im Alter von 96 Jahren gestorben. (fmg)

