Massiver Wintereinbruch im Norden wird auch NRW erreichen

Essen. In Norddeutschland wird es am Wochenende einen massiven Wintereinbruch geben. Für Teile NRWs wird Glatteis und kräftiger Schneefall vorhergesagt.

In Norddeutschland müssen sich die Menschen ab dem Wochenende richtig warm anziehen. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steht ein massiver Wintereinbruch bevor. Der wird auch Teile NRWs erreichen.

Der DWD warnt für die Nacht von Samstag auf Sonntag vor starkem Schneefall und Glatteis in NRW: Über 20 Zentimeter Schnee können in Ostwestfalen und im Münsterland fallen, sagt Meteorologin Ines von Hollen am Donnerstag auch Nachfrage. Laut DWD würden die erwarteten Wetterbedingungen als "Unwetter" gewertet.

Am Wochenende wird es auch im Ruhrgebiet kalt

Im Ruhrgebiet werde es zwar voraussichtlich nicht schneien, dafür aber regnen. Es sei mit Glatteis zu rechnen, warnte von Hollen: Grund sind die stark sinkenden Temperaturen von Samstag auf Sonntag, die im Ruhrgebiet zu gefrierendem Regen führen können - auch vermutlich am Niederrhein und im Sauer- oder Siegerland.

Ganz NRW wird den Wintereinbruch nicht zu spüren bekommen, heißt es beim DWD: "In der Eifel etwa wird es Sonntag wohl nur regnen. Die Temperaturen bleiben dort über dem Gefrierpunkt". Je weiter man sich jedoch nördlich bzw. nord-östlich bewege, desto kälter werde es.

Donnerstag bleibt trocken und freundlich

Der Donnerstag bleibe hingegen weitgehend trocken, sagt die Meteorologin beim DWD in Essen. Es zeigten sich aber bereits verhältnismäßig große Temperaturunterschiede: In Ostwestfalen würde es höchstens 7 Grad warm werden, am Rhein dagegen bis zu 11 Grad. Das weite sich bis zum Wochenende noch aus.

Der Freitag bleibe nicht so freundlich wie der Donnerstag, sagt von Hollen, es könnte etwas Regen fallen. Die Temperaturen würden in Ostwestfalen bereits auf 3 Grad sinken, in Köln würden 10 Grad am Tag erreicht. Am Samstag dann steige das Thermometer in Ostwestfalen wohl nicht mehr über den Gefrierpunkt, in Köln auf bis zu 7 Grad. Im Ruhrgebiet würde es winterlich, wenn auch oberhalb des Gefrierpunktes mit 3 bis 4 Grad Tageshöchsttemperatur.

"Die Nacht zu Sonntag wird das Wetter signifikant anders", warnt von Hollen. In Ostwestfalen könne es auch zu Schneeverwehungen kommen, weil der Wind dort zumindest auffrische; stürmisch werde es jedoch nicht. Ob dann auch im Sauerland Schnee fällt, ließ sich am Donnerstag nicht absehen - "wohl eher nicht", meinte von Hollen. (dae)