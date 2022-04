Archivbild. Der Matrose war am Donnerstagabend in Höhe Leverkusen-Hitdorf von einem Frachtschiff in den Rhein gestürzt. Auch per Hubschrauber wurde er daraufhin gesucht.

Feuerwehr Matrose stürzt in Rhein - Großeinsatz in Monheim

Monheim/Leverkusen. Ein 19-jähriger Matrose ist am späten Donnerstagabend von einem Frachtschiff auf dem Rhein über Bord gegangen. Das löste einen Großeinsatz aus.

Ein im Rhein treibender Matrose hat am späten Donnerstagabend in Leverkusen und Monheim einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am Ende konnte sich der Matrose aber selbst aus dem Fluss retten.

Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, berichtete am Freitag die Wasserschutzpolizei Duisburg. Der 19-Jährige war bei Rhein-Kilometer 705,4 plötzlich von einem Gütermotorschiff in den Fluss gestürzt. Nach seiner Rettung gab er an, er sei unachtsam gewesen und an Bord ausgerutscht, teilte die Polizei mit.

Matrose rettet sich von selbst an Land und kam dann in ein Krankenhaus

Bei der Rettung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Monheimer Feuerwehr rückte mit der hauptamtlichen Wache, beiden Löschzügen und einem Rettungsboot aus, berichtete die Stadt Monheim am Freitag. Außerdem wurden die Feuerwehren aus Leverkusen und Köln sowie eine Taucherstaffel aus Hilden informiert. Auch die DLRG Monheim wurde alarmiert.

In Höhe der Rheinuferstraße in Monheim sei der Matrose schließlich gesichtet worden. Er habe sich aus eigener Kraft dann an Land retten können, berichtete die Polizei. Anschließend sei er erstversorgt worden und kam dann in ein Krankenhaus.

