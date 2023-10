Hamburg. Bei einem schweren Arbeitsunfall im Hamburg sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Gerüst stürzte offenbar in einen Aufzugschacht.

Bei einem schweren Arbeitsunfall in der Hafencity in Hamburg sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Nachrichten-Agentur (dpa). Eine weitere Person soll sich noch in Lebensgefahr befinden. Eine unbekannte Anzahl an Menschen gilt noch als vermisst.

Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, ereignete sich das Unglück auf einer Großbaustelle im südlichen Überseequartier in der Hamburger Hafencity. Dort soll ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht eingestürzt und aus dem achten Stock in die Tiefe gefallen sein. Mehrere Arbeiter sollen unter den Teilen begraben worden sein.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die komplette Baustelle wurde evakuiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich rund 700 Personen in dem Gebäude befunden haben. (fmg/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama