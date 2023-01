Bei einer Messerattacke eines Manns auf Passagiere in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg sind in Schleswig-Holstein zwei Menschen getötet worden. Sieben Menschen seien zudem verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Zwei Tote bei Messerangriff in Zug in Schleswig-Holstein

Tödlicher Messerangriff Messerangriff in Brokstedt: Täter war schon in NRW auffällig

Brokstedt/Düsseldorf. Nach dem Messerangriff mit zwei Toten in einem Zug in Norddeutschland führen Spuren nach NRW: Der mutmaßliche Täter war schon hier straffällig.

Nach der Messerattacke mit zwei Toten in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein gibt es neue Hinweise zum mutmaßlichen Täter. Der 33-jährige staatenlose Palästinenser soll mehrere Jahre lang in NRW gelebt haben und hier mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig geworden sein.

Laut Sicherheitskreisen ging es unter anderem um Verfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und sexueller Belästigung. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet. Laut „Bild“-Zeitung spielten sich die Taten zwischen 2015 und 2020 in Euskirchen, Bonn, Bad Münstereifel und Köln ab.

Justizbehörde: Messerattacke hatte wohl keinen terroristischen Hintergrund

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Messerattacke mit zwei Toten gibt es laut Staatsanwaltschaft Itzehoe nicht.

Zuletzt war der staatenlose Palästinenser nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz. Bis vor kurzem war er noch in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt (JVA) untergebracht. Grund sei ein Körperverletzungsdelikt gewesen, teilte die Polizeidirektion im schleswig-holsteinischen Itzehoe am Donnerstag mit.

Der 33-Jährige soll am Mittwochnachmittag in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg während der Fahrt mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen haben. Eine 16-Jährige und einen 19-Jähriger starben. Sieben Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter war schließlich von anderen Fahrgästen überwältigt und von der Polizei auf dem Bahnhof von Brokstedt festgenommen worden. Zum Tatzeitpunkt saßen rund 120 Menschen in der Regionalbahn.

Bei dem Täter handelt es sich den Angaben zufolge um einen 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser. Menschen, die außer der palästinensischen Staatsangehörigkeit keine weitere besitzen, werden von Deutschland als staatenlos betrachtet. Denn wie die Mehrheit der EU-Staaten erkennt auch die Bundesrepublik die palästinensischen Gebiete nicht als eigenständigen Staat an. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich alle Palästinenser staatenlos sind, sie können zum Beispiel einen jordanischen oder israelischen Pass besitzen.

(dpa)

