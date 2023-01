Bei einer Messerattacke eines Manns auf Passagiere in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg sind in Schleswig-Holstein zwei Menschen getötet worden. Sieben Menschen seien zudem verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Entsetzliche Tragödie im Regionalzug: Bei einem Messerangriff auf einer Bahnfahrt von Kiel nach Hamburg sind zwei Menschen getötet und mindestens sieben verletzt worden, darunter der mutmaßliche Täter. Das gaben die Polizei und das Innenministerium in Schleswig-Holstein am Mittwoch bekannt.

"Es ist ganz furchtbar. Wir sind alle völlig erschrocken und entsetzt, dass so was passiert ist“, sagte Landesinnenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU), dem NDR. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) twitterte, "all unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien."

Die Menschen im Zug standen unter Schock. Sie litten höllische Ängste. Laut Augenzeugenberichten brach Panik aus. Trotzdem gelang es couragierten Fahrgästen, per Handy die Polizei zu verständigen. Ein Zeuge hielt sogar den Angreifer fest.

Polizei: Mann ging mit Messer auf Bahnreisende los

Nach Angaben der Polizei Itzehoe gelang es der Person unmittelbar nach der Tat, den Verdächtigen zu stoppen, bis die Einsatzkräfte am Bahnhof in Brokstedt eintrafen. Dort wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte. Laut unserer Redaktion ist er zwischen 30 und 35 Jahre alt.

Er sei gegen 15 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt mit einem Messer auf Reisende losgegangen, erläuterte ein Sprecher der Bundespolizei. Auf Benachrichtigung war der Zug gestoppt worden, worauf sich das Geschehen auf den Bahnsteig verlagert habe, so die Polizei. Der Mann, der mittelschwer verletzt sei, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.

Messerattacke in Regionalbahn: Hintergründe unklar

Der Mann soll staatenlos sein, wie unsere Redaktion erfuhr. Er ist der deutschen Polizei ersten Erkenntnissen unserer Redaktion zufolge schon in der Vergangenheit mit Straftaten aufgefallen, darunter auch Körperverletzungen. Laut Innenministerium saß er bis vor sechs Tagen in Untersuchungshaft.

Messerangriff: Zugverkehr zwischen Kiel und Hamburg beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn teilte am Abend mit: „Den Angehörigen der Opfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung.“

Der Bahnhof wurde für die polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Die Deutsche Bahn warnt zudem vor Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Flensburg und Hamburg sowie Kiel und Hamburg. Die Strecke zwischen Wrist und Brokstedt sei derzeit gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. (cu/lro/dpa)

