Berlin. Im September beginnt der Herbst – und das sogar zweimal. Wir erklären, warum zwei Daten mit dem Herbstanfang in Verbindung stehen.

Die Tage werden kürzer, die Jacken dicker, die Blätter bunter – der Herbst steht vor der Tür. Vom Gefühl her schleicht er sich bereits seit einigen Tagen an. Doch wann ist wirklich Herbstanfang – am 1. oder am 22. September?