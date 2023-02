Michael Wendler und Laura erwarten ein Baby

Essen. Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller haben ihre großen Neuigkeiten auf Instagram verkündet. Wo es aktuelle Fotos gibt.

Der 50 Jahre alte Schlager-Sänger Michael Wendler und seine 22-jährige Frau Laura Müller erwarten nach eigenen Angaben ein gemeinsames Kind. „Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs“, schrieb Müller auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Ehemann. Michael Wender hält dazu ein Paar Babyschuhe in die Kamera.

Umstrittene Aussagen zur Corona-Pandemie

Das Auf und Ab in der Karriere von Wendler und Müller ist seit Jahren ein Topthema der Boulevardpresse. Der Schlagersänger geriet in den vergangenen Jahren vor allem durch seine verschwörungsideologischen Ansichten über die Corona-Pandemie sowie weitere Eskapaden immer wieder in die Schlagzeilen.

So äußerte sich Wendler im Herbst 2020 in einem Video zur Corona-Politik in Deutschland. Der Sender RTL, der ihn als Juror für die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich umgehend von ihm. Nach einer weiteren Äußerung über Deutschland als „KZ“ wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen herausgeschnitten.

Michael Wendler lebt mit Laura Müller in Florida

Seit einiger Zeit lebt der in Dinslaken geborene Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller in Lee County im US-Bundesstaat Florida. US-Medien berichten unter Berufung auf Bekannte Wendlers, er versuche sich wegen anhängender Gerichtsverfahren vor der deutschen Justiz und seinen Gläubigern zu entziehen.

Laura Müller wurde durch die Beziehung zu dem Schlager-Star bekannt. Zwischenzeitlich nahm sie an der RTL-Show „Let's Dance“ teil und tauchte mit Nacktfotos im „Playboy“ auf. 2020 heirateten Müller und Wendler.

Laura Müller nutzte die frohe Botschaft auch, um für ihren Account auf der Online-Plattform „Onlyfans“ zu werben: „Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers", schrieb sie.

