Millionen Euro veruntreut - gesuchter Mann geschnappt

Frankfurt/Main / Düsseldorf. Ein 55-Jähriger ist am Flughafen Frankfurt gefasst worden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf suchte ihn mit Haftbefehl wegen Veruntreuung.

Die Bundespolizei hat am Flughafen Frankfurt/Main einen Mann gefasst, der mehr als drei Millionen Euro veruntreut haben soll. Die Fahnder erwarteten den 55-Jährigen bereits nach seinem Flug von Nairobi in Frankfurt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Noch an der Maschine nahmen sie ihn in Empfang.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf habe mit einem Haftbefehl nach dem Mann gesucht, teilte die Bundespolizei mit. Bei der Justizbehörde war am Freitag aber kein Sprecher für Details zu erreichen.

Mutmaßlicher Straftäter wurde seit vier Jahren gesucht

Zum Wohnsitz des 55-Jährigen gab es bei der Bundespolizei keine Informationen. Inwieweit er von dem Haftbefehl nichts oder nichts mehr gewusst haben könnte, war bei der Polizei ebenfalls nicht bekannt. Ein Sprecher verwies aber darauf, dass der Haftbefehl bereits seit ein paar Jahren gegen den Gesuchten bestand.

Er soll von 2018 bis 2019 als Treuhänder einer Frankfurter Gesellschaft für Kunst- und Kulturförderung mehr als drei Millionen Euro veruntreut haben, um damit eigene Schulden zu begleichen und seinen Lebensstil zu finanzieren. Der Mann kam noch am Freitag vor einen Haftrichter, teilte die Bundespolizei mit.

(dpa/Red.)

