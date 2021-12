Berlin. Vergangene Woche wurde der Comedian Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung gefunden. Nach der Obduktion stehe nun die Todesursache fest.

Vor einer Woche brach die Feuerwehr eine Wohnung in Berlin auf und fand darin die Leiche von Mirco Nontschew. Der Comedian, der zuletzt in der Amazon-Produktion "LOL – Last One Laughing" mitgewirkt hatte, war im Alter von 52 Jahren gestorben. Nun wurden neue Details zur Todesursache bekannt.

Angehörige hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie Nontschew tagelang nicht erreicht hatten. Nach der schrecklichen Entdeckung wurde eine Obduktion angeordnet, die nun abgeschlossen zu sein scheint. Sie brachte neue Erkenntnisse zur Todesursache.

Mirco Nontschew laut Vertrautem "eines natürlichen Todes verstorben"

Wie "Bild" berichtet, soll Nontschew "eines natürlichen Todes verstorben" sein. Dass habe dessen langjähriger Freund und Manager Bertram Riedel, der seit dem Tod des Komikers für dessen Hinterbliebene spreche, dem Blatt mitgeteilt.

Was genau zu Tod des Comedians geführt hat, ist weiterhin nicht bekannt. "Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann", zitiert "Bild" Riedel. (fmg)

