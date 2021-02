In Pakistan ist es nach der Vergewaltigung einer Mutter und ihrer Tochter zu Demonstrationen gekommen. Der Vorfall reiht sich in eine lange Liste ähnlicher Fälle ein, die in dem Land bis jetzt nicht adäquat geahndet worden sind. Neue Gesetze sollen jetzt für härtere Bestrafungen sorgen.

Vergewaltigung Erschütternde Zeugnisse: Missbrauch und Inzest in Frankreich

Paris. Tausende Menschen in Frankreich sprechen über ihre Missbrauchserfahrungen im Kindesalter. Die Regierung plant eine Gesetzesänderung.

Sei es der bekannte Schauspieler Richard Berry, der renommierte Politologe Olivier Duhamel, der Vorsitzende des französischen Filmförderfonds Dominique Boutonnat, der Fernsehproduzent Gérard Louvin oder der ehemalige Präsidentschaftskandidat François Asselineau - seit Jahresbeginn vergeht kaum ein Tag in Frankreich, ohne dass sich die Liste prominenter Personen verlängert, gegen welche die Justiz Ermittlungen wegen Inzest, Pädophilie oder sexueller Nötigung einleitet. Der Grund ist ein Aufstand der Opfer, die auf einmal und in ständig wachsender Zahl den Mut finden, ihre Missbrauchserfahrungen öffentlich zu machen oder gar Anzeige zu erstatten.

Es war das jüngst von der 45-jährigen Juristin Camille Kouchner veröffentlichte Buch "La familia grande", welches zu dem Dammbruch führte und eine regelrechte Lawine der Enthüllungen ins Rollen brachte. Die Tochter Bernard Kouchners, dem früheren französischen Außenminister und Mitbegründer der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen", schildert darin ausführlich, wie sich ihr Stiefvater Olivier Duhamel mindestens zwei Jahre lang an ihrem damals minderjährigen Zwillingsbruder vergangen hat.

Frankreich, Paris: Ein Mann liest das Buch "La Familia Grande" von Camille Kouchner. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

Infolge der Veröffentlichung erstatte der Bruder der Autorin Anzeige gegen Duhamel, der seinerseits von allen Funktionen zurücktrat. Vor allem aber berichten seit Wochen Hunderte, ja Tausende Franzosen unter dem Hashtag #metooinceste über Missbrauchs- und Inzest-Erfahrungen, die sie erlitten haben oder deren Zeuge sie geworden sind. In der großen Mehrheit beziehen sich die Schilderungen dabei auf Geschehnisse im engeren Familienkreis.

Schockwelle: Tausende Menschen machen Missbrauchserfahrungen öffentlich

Aufregung und Empörung, die die oftmals höchst erschütternden Zeugnisse auslösen, sind links des Rheins auch deswegen so groß, weil der Inzest zuvor ein absolutes Tabuthema war. Viele wussten, alle schwiegen - obwohl die Hochrechnung aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Ipsos-Instituts die Vermutung nahelegt, dass rund zehn Prozent sämtlicher Kinder in Frankreich Opfer von sexuellem Missbrauch im Familienkreis werden. Solche Taten, so fordert jetzt nicht zuletzt selbst die Première Dame Brigitte Macron, "dürfen nicht mehr länger totgeschwiegen werde".

Dass das leichter gesagt als getan ist, schilderte vergangene Woche die 28-jährige Chloé dem Radiosender France Info: "Über einen Inzest zu sprechen, verursacht großes Unbehagen und Scham", berichtete die junge Frau. Chloé, die im Alter von sechs bis acht Jahren von ihrem Großvater missbraucht worden war, fühlte sich selbst "schuldig" und selbst im Nachhinein, wenn man von der Justiz als Opfer anerkannt worden sei, wäre es "sehr schwierig, diese Schuld loszuwerden".

Sex mit Minderjährigen in Frankreich bisher nicht immer strafbar

Für zusätzliche Aufregung sorgt mittlerweile auch die Tatsache, dass Sex mit Minderjährigen in Frankreich entweder gar nicht oder nur milde bestraft wird. Dafür verantwortlich ist ein Gesetz, welches bei sexuellen Handlungen mit unter 15-Jährigen eine Zustimmung des Kindes als entlastenden Faktor berücksichtigt. Und die Frage, ob der oder die Minderjährige überhaupt in der Lage war, in eine sexuelle Beziehung einzuwilligen, entscheidet allein das Gericht.

So hoch schlagen die Wellen, dass die Regierung nun eine Gesetzesänderung ankündigte, die auf die Einführung eines sogenannten "Schutzalters" hinausläuft. Justizminister Eric Dupond-Moretti will die sexuelle Penetration von unter 15-Jährigen durch einen Erwachsenen so rasch wie möglich und grundsätzlich unter Strafe gestellt sehen.

Auch eine erneute Verlängerung der Verjährungsfrist im Falle sexuellen Missbrauchs von Kindern ist im Gespräch. Erst 2018 war sie angehoben worden, Opfer haben seitdem 30 statt 20 Jahre nach ihrer Volljährigkeit Zeit, um eine Klage anzustrengen. Aber die Mauer des Schweigens bricht sehr häufig erst noch später. Die aktuelle Rechtslage jedenfalls dürfte dafür sorgen, dass ein Teil der kürzlich eingeleiteten Ermittlungsverfahren am Ende auch dann eingestellt werden müssen, wenn sich der Missbrauchsverdacht bestätigen sollte.