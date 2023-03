Berlin In den USA hat in der Nacht zu Samstag ein heftiger Tornado für massive Zerstörung gesorgt. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben.

In Mississippi wüteten in der Nacht zu Samstag heftige Stürme. Mindestens ein Tornado zog über den US-Bundesstaat hinweg. Der Wirbelsturm riss Dächer von Häusern und sorgte in einigen Stadtteilen für großflächige Zerstörung. Tausende Menschen waren ohne Strom, wie die zuständigen Behörden mitteilten. Rettungs- und Bergungseinsätze seien im Einsatz. Laut Berichten von "CNN" sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen.

Ganze Kleinstädte sollen laut Augenzeugenberichten dem Erdboden gleichgemacht worden sein. In einigen Ortschaften entwurzelte der Wirbelsturm Bäume, beschädigte Häuser und Gebäude und riss Stromleitungen um. Es kam zu Stromausfällen in Teilen der US-Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Tennessee.

The damage in Rolling Fork, Mississippi is BAD. People are trapped, we need help here. pic.twitter.com/rPJ4KDjwvE — Zachary Hall (@WxZachary) March 25, 2023

Tornado in USA: Suche nach Opfern

Der Tornado bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von circa 80 Kilometern pro Stunde, so der nationale US-Wetterdienst. Es sei noch unklar, ob die Zerstörungen von einem einzigen oder mehreren Tornados verursacht wurde. Die Suche nach den Opfern geht weiter. In vielen Städten sind die Menschen auf Hilfe angewiesen. Die Such- und Rettungsdienste seien aktiv, wie Mississippis Gouverneur Tate Reeves via Twitter mitteilte. Auf sozialen Netzwerken teilen Augezeugen Videos und Bilder der Zerstörung.

At least 21 dead after tornado-spawning storms roll through Silver City and Rolling Fork, Mississippi. One town is ‘gone,’ resident says https://t.co/bwZrIWRD0R



pic.twitter.com/e76KcViBAI — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 25, 2023

Erst vor wenigen Tagen hat ein Wirbelsturm Im US-Bundesstaat Kalifornien für erhebliche Verwüstungen gesorgt. Durch den Sturm wurden Dächer von Häusern abgerissen, Autos herumgewirbelt und beschädigt. Zehntausende Menschen waren zeitweise ohne Strom. Es gab Berichte von Hochwasser und Erdrutschen. Seit Januar wird Kalifornien von ungewöhnlich starken Niederschlägen heimgesucht. Die Böden sind durch die Wassermengen der vergangenen Monate bereits gesättigt. (afp/dpa/oli)

