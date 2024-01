Mit dem Radlader: Landwirt rammt Blumenkübel und stirbt

Welver Ein Landwirt aus dem Kreis Soest ist mit einem Radlader tödlich verunglückt. Der Grund: Er hatte einen massiven Blumenkübel gerammt.

Ein Landwirt hat im nordrhein-westfälischen Welver mit einem Radlader einen Blumenkübel gerammt und ist gestorben. Wie die Polizei in Soest am Mittwochabend mitteilte, wollte der Mann am Nachmittag sein Hofgelände verlassen. Dabei kollidierte er aus zunächst unklaren Gründen mit dem massiven Kübel.

Der Radlader kippte auf die Seite und klemmte den Mann ein. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Eine witterungsbedingte Unfallursache schloss die Polizei zunächst aus. (afp)

