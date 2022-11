MTV-Awards: Badmómzjay ist die beste deutsche Künstlerin

Düsseldorf. Vor den eigentlichen MTV Europe Music Awards wurde in Düsseldorf am Freitagabend die beste deutsche Künstlerin ausgezeichnet. So war die Show.

Aminata Belli hat es spannend gemacht: ganz langsam hat die Moderatorin den goldenen Umschlag, in dem der Name des besten deutschen Künstlers stand, geöffnet. „Seid ihr bereit?“ rief sie währenddessen ins Publikum. Die Gäste der Düsseldorfer Nachtresidenz jubelten. Ja, sie waren bereit. Ja, sie wollten endlich wissen, wer den ersten MTV Europe Music Award 2022 erhält.

Dann lüftete Belli das Geheimnis. Badmómzjay ist die alte und auch neue beste Künstlerin Deutschlands. Die Rapperin wurde bei den MTV Europe Music Awards (EMA) erneut in der Kategorie „Best German Act“ ausgezeichnet. Bereits 2021 erhielt sie den begehrten Preis als beste deutsche Künstlerin. „Es ist unglaublich für mich“, sagte sie, als sie den Award am Freitagabend entgegennahm. „Das Frauen im Rap so unterstützt werden, ist crazy. „Ich danke der ganzen Community, ohne die das nicht möglich wäre. Das hier ist ein Community-Preis.“

EMAs werden am Sonntag im Dome in Düsseldorf verliehen

Die Verleihung des „Best German Act“-Award in der war ein erster Vorgeschmack auf die eigentlichen EMAs, die am Sonntag, 13. November, im Düsseldorfer PSD Bank Dome verliehen werden. Als beste deutsche Künstler waren in diesem Jahr neben der Rapperin Badmómzjay, der Rapper Kontra K, die Band Giant Rooks aus Hamm, Popsängerin Leony und Tik-Tok-Star Nina Chuba nominiert. Die Fans konnten im Vorfeld für ihren Favoriten online abstimmen.

Durch die kurzweilige und unterhaltsame Show führte das Moderationsduo Aminata Belli und Riccardo Simonetti, beide in einem Justin Timberlake- und Britney Spears-Gedächtnislook: sie schlüpften in ein Jeans-Outfit, das die US-amerikanischen Stars einst bei den American Music Awards 2001 auf dem roten Teppich trugen.

Der MTV Push Artist im Dezember, die Indie-Rock-Band Kaffkiez, trat ebenfalls in der Nachtresidenz auf. Foto: Jasmin Ohneszeit

Bevor der eigentliche Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin aber gekürt wurde, gab es jede Menge Live-Musik: MTV Push Artist im November Domiziana und MTV Push Artist im Dezember Indie-Rock-Band Kaffkiez begeisterten die Fans, die die Partystimmung mit Kunstnebel und Konfettiregen sichtlich genossen.

Die Sängerin Gayle trat überraschend bei der „Best German Act“-Verleihung in Düsseldorf auf. Foto: Philipp Gladsome

Überraschend trat auch die 18-jährige amerikanische Singer-Songwriterin Gayle auf. Mit ihrem Hit „abcdefu“ stand sie acht Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Am Freitag performte sie ihren Song „Sleeping With My Friends“.

Drei Nominierte waren in Düsseldorf dabei

Drei der fünf Nominierten waren für die Verleihung persönlich nach Düsseldorf gekommen. Leony und die Giant Rooks waren allerdings verhindert. Letztere, weil die Band gerade durch Amerika tourt.

Nina Chuba, deren Hit „Wildberry Lillet“ viral ging, konnte es selbst auf ihrem VIP-Platz in der Nachtresidenz noch nicht glauben, überhaupt für einen MTV-Award nominiert zu sein. „Dass das Lied so durch die Decke geht, habe ich nicht erwartet. Es ist eine absolute Ehre für mich, hier zu sein“, sagte die Sängerin. Gleichzeitig kündigte sie ihr erstes Musikalbum an, das im Frühjahr 2023 erscheinen soll. Für den Award hat es schließlich aber nicht gereicht.

Badmómzjay gewinnt zum zweiten Mal einen MTV-Award

Für Badmómzjay ist es hingegen der zweite MTV-Award in Folge. Bereits im letzten Jahr räumte sie in der gleichen Kategorie ab – und saß danach traurig im Hotel. „Ich war total überfordert“, erzählte die Rapperin. Das war dieses Mal anders. Strahlend nahm sie den Preis entgegen. „Ich dachte niemals, dass es nochmal passiert, das ich nochmal nominiert sein werde. Das ist ein riesiges Geschenk. Ich schätze das sehr. Und ich verspreche, es wird noch viel von mir kommen. Heute bin ich nicht traurig, heute bin ich fröhlich“, sagte die 20-jährige, die mit bürgerlichem Namen Josy Napieray heißt.

Badmómzjay mit ihrem gewonnen MTV-Award. Foto: Philipp Gladsome

Die Vorjahressiegerin konnte bereits extreme Erfolge feiern: Mit ihrem Debütalbum „Badmómz.“ schoss sie 2021 direkt in die Top 10. Sie schmückte als erste Rap-Künstlerin das Cover der Vogue Germany. Mit „Survival Mode (Intro)“ erschien im August der erste vielversprechende Vorbote auf das neue Album. Ihre aktuelle Single „Keine Tränen“ kletterte bis auf Platz 8 der Single-Charts.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama