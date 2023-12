Durch die Explosion in der Nacht zerbarsten Fensterscheiben, Wände stürzten ein, es entstand ein Feuer. In den Wohnungen wurden Bewohner teils lebensgefährlich verletzt.

Versuchter Mord Explosion in Eschweiler: Prozessauftakt gegen Vater und Sohn

200 Retter waren bei einer gewaltigen Haus-Explosion in Eschweiler im Einsatz. Verantwortlich dafür sollen ein Vater und sein Sohn gewesen sein.

Rund neun Monate nach einer schweren Explosion in einem Modegeschäft in der Fußgängerzone von Eschweiler bei Aachen ist am Mittwoch der Prozess gegen die beiden Inhaber angelaufen.

Die 22 und 56 Jahre alten Männer sind vor dem Landgericht Aachen unter anderem wegen 13-fachen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Mehr als 50 Zeugen sind geladen.

Mutmaßlicher Täter verteidigt sich: "Ich bin unschuldig".

Der Prozess begann mit der Verlesung der Anklageschrift im Landgericht in Aachen. Der Zustand der Straße voller Scherben und Trümmer nach der Explosion sei als „postapokalyptisch“ zu beschreiben, sagte die Staatsanwältin. Der Sachschaden geht laut Anklage in die Millionen.

Der angeklagte Sohn ließ über seinen Verteidiger erklären, er wolle sich schweigend verteidigen. Sein Vater dagegen machte mit Hilfe eines Dolmetschers umfangreiche Angaben. Sein Sohn habe den Laden gemietet, sagte der 56-Jährige. Er habe auch für seinen Sohn Überweisungen getätigt. Der Laden sei ein sehr guter Erfolg gewesen. Mit der Explosion habe er nichts zu tun. „Ich bin unschuldig“, sagte der Mann.

Die beiden Angeklagten kamen wenige Tage nach der Explosion in Untersuchungshaft. Der Sohn hat die deutsche, sein Vater die irakische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Angeklagten sind Vater und Sohn, Sie sollen einen gemeinsamen Tatplan gehabt haben. Die Anklage wirft dem 22-Jährigen vor, in dem Geschäfts- und Wohnhaus Brandbeschleuniger ausgeschüttet und später angezündet zu haben. Es habe beispielsweise wie eine durch ein Gasleck entstandene Explosion aussehen sollen, die durch die Versicherung abgedeckt war.

Bewohner wurden teils lebensgefährlich verletzt

Durch die Explosion in der Nacht zerbarsten Fensterscheiben, Wände stürzten ein, es entstand ein Feuer. In den Wohnungen wurden Bewohner teils lebensgefährlich verletzt. 200 Retter waren im Einsatz. Der Sachschaden soll mehr als zwei Millionen Euro betragen.

Der Tatort liegt in einer kleinen Straße in der Fußgängerzone von Eschweiler. Neun Monate später ist die Neustraße weihnachtlich geschmückt. Das Explosionshaus ist von oben bis unten mit Planen verhängt. Die Decke im Erdgeschoss wird von Stahlträgern gestützt. Einige Läden in der Nachbarschaft hatten nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 erst wieder geöffnet. Manche sind jetzt wieder zu.

Die beiden Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft

Die heutigen Angeklagten rückten während der Ermittlungen schnell in den Fokus der Ermittler. Die Männer mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit kamen wenige Tage nach der Tat in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung ist eine mehrjährige Freiheitsstrafe möglich. Ausgeschlossen ist nicht, dass die Männer lebenslang ins Gefängnis müssen. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama