Mord vor der Tür – Verdächtiger in Cold Case festgenommen

Ahlen/Münster. Ende 2020 wurde ein 34-Jähriger vor der Haustür erschossen. Im Zuge der Ermittlungen wurden auch zwei Lokale am Phönixsee in Dortmund durchsucht.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 34-jährigen Ahlener im Dezember 2020 wurde nun ein 44-jähriger Mann festgenommen. Das teilte die Polizei Münster mit.

„Der 44-Jährige soll Ende 2020 in Ahlen und Hamm versucht haben, zwei uns namentlich bekannte Personen zu überreden, den 34-Jährigen zu töten“, erklärt die Leiterin der Mordkommission, Kriminalhauptkommissarin Julika Böhlendorf, in einer Mitteilung. „Die beiden haben das Ansinnen abgelehnt und werden nicht verdächtigt, die Tat ausgeführt zu haben. Die Ermittlungen zu der oder den Personen, die die Tat schlussendlich begangen haben, dauern an.“

Tödliche Schüsse: Beschuldigter äußert sich nicht

Der Mann werde wegen der versuchten Anstiftung zum Mord verdächtigt, so die Polizei. Er sei am Dienstag (4. Juli) widerstandslos an seiner Anschrift in Ahlen festgenommen worden. Noch am gleichen Tag ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft für den 44-Jährigen an. Zu den Vorwürfen schweigt er bisher.

Neben seiner Wohnung haben die Ermittler eine weitere Wohnung und ein Juweliergeschäft in Ahlen, sowie zwei Gastronomiebetriebe am Dortmunder Phönixsee – laut Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei um eine Eisdiele und eine Pizzeria – sowie eine Wohnung in Beckum durchsucht und Beweise sichergestellt, so die Polizei.

Mann erschossen: Fall war auch Thema bei Aktenzeichen XY

Der 34-jährige Ahlener wurde am 10. Dezember 2020 nach der Arbeit beim Aussteigen aus seinem Auto direkt vor seiner Haustür in Ahlen erschossen. Weil der Zeugenaufruf der Polizei damals nicht den gewünschten Erfolg brachte, wurde der Fall am 17. November 2021 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ ausgestrahlt.

Damals suchte die Kripo vor allem nach dem Fahrer eines weißen SUV, der zur Tatzeit in der Gegend gesehen wurde. Für Hinweise wurden insgesamt 55.000 Euro Belohnung ausgesetzt. (red.)

